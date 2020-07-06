Kıdem tazminatında tavan belli oldu! Bakan Albayrak imzaladı ve yayımlandı

Kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor, bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Buna göre 2020’nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 7 bin 117 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor, bu yıl, işçilere ödenecek tazminat 7 bin 117 liranın üzerinde olmayacak.

Tazminat tavanı 2020'nin ilk yarısında 6 bin 730 liraydı. Tavan miktarının artmasıyla birlikte işçilerin alacağı tazminatlar da artacak. Örneğin 10 yıl çalışan bir işçi haziran ayında ayrıldığında 67 bin 300 lira tazminat alırken Temmuz'dan sonra ayrıldığında en fazla 71 bin 171 lira alacak.



Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL'ye yükseldi.

Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.

TAZMİNAT ALMANIN ŞARTLARI

PEKİ, KIDEM TAZMİNATINA NASIL HAK KAZANILIR?

Çalışanın tazminat alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, tazminat alamıyor. Tabi şunu da belirteyim, eğer işveren, iş kanununa uygun hareket etmediği gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesini fesh ederse de tazminat alınamıyor. Bir diğer önemli şart ise, çalışanın, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması. Bir yıldan az çalışanlar tazminat alamıyor.

Bunların dışında erkek çalışanlar, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılırsa, tazminat alabiliyor. Kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle, bir yıl içinde işten ayrılırsa tazminata hak kazanıyor. Çalışanın, emeklilik hakkını elde etmesi veya yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması halinde de tazminat alınıyor. İşçi vefat ederse yakınlarına kıdem tazminatı ödenebiliyor. Tazminat alınabilmesinin bir yolu da 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup, 3600 gün prim ödenmiş olması. Bunların dışında hangi durum olursa olsun, çalışan, kıdem tazminatı alamıyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı mevcut sistemde her yıl için 30 günlük brüt ücret olarak hesaplanıyor. Yani brüt ücreti 3.000 lira olan bir çalışan 10 yıl çalıştığında 30 bin lira tazminat hak ediyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Bu rakam 2020'nin temmuz-aralık döneminde geçerli olacak.

Kıdem tazminatı tavan turarı bir yıl içerisinde ocak-temmuz ve temmuz-aralıkolmak üzere iki kere değişiyor.