Keşif yok diyenlere cevap! Bölgeden petrol fışkırıyor

Türkiye, hem günlük yurt içi ham petrol üretimini hem de bu alandaki yatırımlarını artırıyor.

Son olarak Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar bölgesinde günlük üretim 16 bin 188 varil petrole ulaştı. Günlük üretimin artması sebebiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 20 milyon TL yatırımla Şırnak'ta ham petrol aktarma ve depolama faaliyeti yürütecek.

50 BİN VARİL KAPASİTEYE SAHİP

Bölgede günlük petrol üretiminin hızla artması sayesinde ülke genelinde 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı. Artan ham petrol üretimi yeni tanklara olan ihtiyacı doğurdu. Şehit Esma Çevik Aktarma İstasyonu ve Ham Petrol Depolama Projesi kapsamında TPAO, Şırnak'ta ham petrolün depolanabilmesi için toplam 50 bin varil kapasiteli 2 tank kuracak. Tankların yanı sıra 10 aboneli tanker dolum ünitesi de hizmete alınacak.

20 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; 20 milyon TL değerindeki proje kapsamında Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'nda üretilen ham petrol, tankerler ile istasyona aktarılacak. Burada da hizmete alınan depolama tanklarında muhafaza edilecek. Ardından ise, Batı Raman Üretim İstasyonu'na iletilecek ve buradan da BOTAŞ'a gönderilecek.

KEŞİF YOK DİYENLERE CEVAP

Bölgeye kurulan tankların boyutu gibi anlamı da büyük. Çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüldüğü sahada 'Büyük keşif yok' diyerek gölgeleme çabalarına girişenlere karşı tepki, tankerlerin üzerine yazılan 'Yemin ettik' ifadesi ile gösteriliyor.

YENİ MÜJDELER YOLDA

Cudi ve Gabar Dağı'nda devam eden petrol arama çalışmalarına Kato Dağı ve Faraşin Yaylası eklendi. Rafineri kurulan Beytüşşebap ilçesine, 20 kilometre uzaklıktaki yaylada da sondaj çalışması başladı. 2 bin 650 rakımlı yaylada gece gündüz sondaj çalışması yapan ekipler, müjdeli haber vermek için çalışmalarını sürdürüyor.