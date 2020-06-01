Mart ayından beri mesai yapmayı bekleyen onlarca sektör kontrollü sosyal yaşamın ilk günü bugün başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi ve finansal piyasalar üzerindeki yıkıcı etkilerinin anlaşılmasının ardından dünya çapında birçok tedbir hayata geçirilirken, bu dönemde sağlık alanındaki başarısını ispatlayan Türkiye, uygulamaya aldığı tedbir sayısıyla da öne çıktı. Kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19’un ekonomik ve sosyal etkilerini asgariye indirmek üzere pek çok ülke, kuruluş ve merkez bankası; parasal, mali ve makroihtiyati önlemler açıkladı.

EKONOMİNİN ÇARKLARI HIZLANACAK

Alınan tedbirler sayesinde dünyaya örnek olan Türkiye artık ekonomik faaliyetlerde normalleşme için düğmeye basıyor. Bugünden itibaren de restoran, kafe gibi işletmelerin faaliyetlerine başlarken, 65 yaş üstü işletme sahibi esnaf ve sanatkar işinin başına döndü.

1 Haziran tarihinden itibaren ise artık ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesi için mesai yapma zamanı geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden normalleşme dönemine geçiş kapsamında birçok esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, “Bu süreçte devletimizin sağladığı pek çok imkan ve desteklerle esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz” dedi.

İŞ DÜNYASI TECRÜBE KAZANDI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Yılın ikinci yarısını hijyen kalkanı ile ‘virüs geçirmez’ yapmak bizim elimizde. Kovid-19’u kendimizi izole ederek değil, virüsü izole ederek yeneceğiz” dedi. Avdagiç, “Mağazaların, iş yerlerinin kapısında asılan ‘açık/kapalı’ yazılarını ‘koronavirüse kapalı/güvenli üretim ve tüketime açık’ hale getireceğimiz süreç başladı. Bu süreçle birlikte yeni normali üretime uyarlamamız mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı. İş dünyasının geçen 3 ay içinde büyük bir tecrübe kazandığını ifade eden Avdagiç, “Şimdi tüm öğrendiklerimizi uygulama zamanı. Kazandığımız tecrübeyi üretimle bütünleştirip ülkemizin ihtiyaç duyduğu hamleyi başlatma zamanı... En büyük gücümüz, her daim teyakkuzda olmamızdır. Yarından itibaren elimiz işimizde, gözümüz sağlık tedbirlerinde olacak” şeklinde konuştu.

ÖNLEMLER SAYESİNDE HIZLI BAŞLANGIÇ

Hükümetin aldığı önlemlerde salgın sürecinin atlatılması ve ekonomide toparlanmanın hızlanması için önemli rol oynadı. Bu önlemler arasında hükümetlerin hanehalkına ve firmalara yönelik mali destek paketleri, merkez bankalarının likidite destekleri, faiz indirim kararları ve varlık alım programları, regülatörlerin de finansal sektöre sağladığı esneklikler öne çıktı. Salgının finansal piyasalar, reel sektör ve hanehalkına yıkıcı etkilerinin anlaşılmasıyla devreye alınan tarihte görülmemiş bu destekler, şubat sonundan itibaren daha hızlı bir şekilde uygulamaya konuldu. Bireyler ve şirketler açısından en büyük sorun; nakit akışlarında ani ve sert düşüşlerin yaşanması, borç çevirme kapasitelerinin azalması oldu. Sermaye piyasalarında riskli borçlanma araçları fiyatları ciddi şekilde düşerken, büyük kayıpları beraberinde getirdi ve kısa vadeli riskli varlıklara geçiş gözlendi.