Kenevirden torpido ve kaporta üretimi yolda

Otomotiv sektöründen doğal inşaat malzemelerine, kozmetikten enerji ve gıdaya kadar birçok alanda kullanılan kenevir üretimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesiyle 1 yılda 4 kat arttı. 2019’da 1020 dekar olan kenevir ekim alanı bu yıl 4700 dekara çıktı. Üretimdeki artışla yerli-yabancı firmalar endüstriyel üretim yarışına girdi. Her hafta 10-15 firmanın kenevir alım talebiyle kendileriyle irtibata geçtiğini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selim Aytaç, “Bunlardan biri de Alman yan sanayi şirketi. Şirket, Türk kenevirinden biyopolimer kalıp üretip yarı mamul olarak ihraç etmeyi planlıyor. Bu kalıplar torpido ve kaporta üretiminde kullanılacak” dedi.

SAMSUN OSB ÖNERİLDİ

Bir hafta sonra yatırımla ilgili detayların İstanbul’daki bir toplantıda konuşulacağı bilgisini veren Aytaç, şunları kaydetti: “Aracı firmalarla yaptığımız görüşmelerde böyle bir yatırım için 5 milyon dekar alanda kenevir ekimi planlandığını belirttiler. Minimum 15-20 milyon dolarlık fabrika yatırımı gerekiyor. Firma, enstitümüzden bu yatırım için lojistik, üretim ve uygun arazilerin seçilmesi gibi konularda yardım istedi. Yatırım için Samsun’daki yeni OSB’yi önereceğiz.”

ŞİRKETLER SIRADA

Yerli sanayicilerin de kenevirden ürün geliştirmek için çalışmalar yaptığını anlatan Aytaç, “Malatya’da bir yatırımcı kenevirden selüloz (kağıt) üretmek için çalışmalar yaparken, Kayseri’de tekstil ipliği üretimiyle ilgileniyor. İzmir ve Manisa’da 3 şirket tekstille ilgileniyor. İstanbul’da 3 tekstil girişimi, bir de kenevir tohumundan gıda üretmek isteyen girişimci var” diye konuştu.

HENRY FORD 1937’DE ÜRETMİŞTİ

Kenevirden otomobili ilk kez seri üretim otomobilin mucidi Henry Ford, 1937’de hayata geçirdi. Amerikan çelik endüstrisine bağımlılığı azaltmak ve ‘Büyük Buhran’ sonrası Amerikan çiftçisine gelir yaratmak için geliştirilen Hemp Car, (Kenevir otomobili) Rockefeller-Dupont-Hearst lobisi nedeniyle seri üretime geçilmeden rafa kaldırılmış, kenevir ekimi de yasaklanmıştı.

KÖYE DÖNÜŞÜ HIZLANDIRIR

Kenevir üretimiyle ilgili geçen yıl bir çalıştay düzenleyip, daha sonra bunu kitaplaştıran İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş da, “Kenevir tarımının başlatılması; köye dönüş projesinin de temelini oluşturacaktır” diye konuştu.

19 İLDE KONTROLLÜ ÜRETİM

Günümüzde kenevir üretimi 19 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine bağlı olarak onay verilen arazilerde ve bakanlıkça ayda bir denetlenmek suretiyle yapılıyor. Türkiye’de bu yıl toplam 4700 dekar alanda kenevir ekildi. Bu üretimin yüzde 80-90’ı Samsun ve Amasya’da yapılıyor.

İKİ YERLİ ÇEŞİT EKİLDİ

Türkiye’de henüz tohumu, sapı ve lifleri üretimde kullanılabilen kenevirin, yaprak ve çiçeklerinin ise sadece araştırmalarda kullanılmasına izin var. Ülkemizde şu anda Vezir ve Narlı isimli 2 yerli kenevir çeşidinin ekildiğini anlatan Selim Aytaç, uyuşturucu oranı azaltılmış yeni yerli türlerin ıslahı için de çalışmalarının devam ettiğini, 2023’te bu türlerin piyasaya çıkarılacağını söyledi.