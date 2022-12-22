KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Başkanlığa gelen talepler doğrultusunda KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinde uzatıma gidildi.

Bu kapsamda, 1 Aralık 2022'den başlayarak 26 Aralık 2022'ye kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar 28 Aralık olarak tespit edildi.

KDV beyanname verme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süreleri, yeni yılda da vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. günü sonu olarak uygulanacak.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmek öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Nebati, "Bugün 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebiliyor, vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan mali müşavirlerimiz, mükelleflerimizin beyanname ve bildirimlerinin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, gerek mükelleflerden gerekse meslek mensuplarından gelen tüm talepleri titizlikle değerlendirdiklerini belirterek işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yaklaşık 3,4 milyon mükellefi ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye aldıklarını ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, halihazırda her ayın 26'ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28'inci günü sonuna kadar uzattık. Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz."