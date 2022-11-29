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29 Kasım 2022 Salı 00:41:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 00:41:00

Kazakistan, Rusya'ya ihracat kapsamını genişletti

Kaynak: AA

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya ile ticaret hacminin 24,5 milyar dolarla yeni bir rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moskova'ya resmi ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Orenburg'da yapılan Rusya-Kazakistan bölgesel forumuna çevrim içi katıldı.

Rusya ile güçlü dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan stratejik bir ortaklık kurmayı başardıklarını dile getiren Tokayev, ticarette tüm kısıtlamaların kaldırılmasının ve karşılıklı yarar sağlayan koşulların yaratılmasının iki ülkenin ekonomik büyümesinde önemli etken olacağını vurguladı.

Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 24,5 milyar dolarla yeni bir rekor kaydettiğini belirten Tokayev, "Değeri 100 bin doları aşan Kazakistan'ın Rusya'ya yaptığı ihracatın kapsamı genişledi. Geçen yıl ile kıyasla emtia sayısı 640'tan 1050'ye çıktı. Bu yılın 9 aylık verilerine göre ticarette yüzde 5'lik artış var. Rusya'ya yapılan teslimatlar Almatı'dan 2,5 kat, Astana'dan ise 5 kat arttı. Sınır ötesi ticaret önemli ölçüde yoğunlaştı." ifadesini kullandı.

Tokayev, halihazırda Kazakistan'da 17 binden fazla Rus sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ifade ederek, "Kazakistan'daki Rus yatırımları her yıl sadece artıyor. Rus yatırımlarının güvenliğini sağlamak ve ekonomimize olabildiğince fazlasını çekmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Bu da ülkelerimiz arasında etkin bir etkileşim kurulduğunun bir başka kanıtıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, bunun yanı sıra Rusya ile sınır geçiş noktalarında altyapının iyileştirilmesini ve kapasitesinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Etiketler : Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Rusya
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