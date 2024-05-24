e-Devlet mobil uygulamasına eklenen yeni özellikle artık kaza tespit tutanağı cep telefonlarından da yapılabilecek. Hasarlı trafik kazalarının ardından kazaya karışan sürücüler tarafından tutanak tutulması gerekiyor. Kendi aralarında anlaşan sürücüler, trafik polisine gerek olmadan kendileri de tutanak oluşturabiliyor. e-Devlet uygulamasına eklenen yeni özellikle, matbu evraka gerek olmadan tutanaklar cep telefonundan tutulabilecek. Yenilik, kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak.

GÜNCELLEME ŞART

e-Devlet'te "kaza tespit" araması yapıldığında kaza tutanağı sekmesi çıkıyor. Bu sekmeye tıklandığında, kullanıcılar tutanak işlemlerine yönlendiriliyor. Şartları kabul edip devam edildiğinde, "yeni tutanak oluştur" seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, yeni bir tutanak oluşturabilecekleri gibi, kazanın tarafı olarak mevcut bir tutanağa da dahil olabiliyor. Uygulama üzerinden sürücüler, araç ve sürücü bilgilerini, kazanın konumunu tek tek tutanağa ekleyebiliyor. Ayrıca, daha önce tutulan tüm tutanaklara da mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor. Tüm bunları yapabilmek için ise e-Devlet uygulamasının güncellenmesi gerekiyor. Yakın zamanda hizmete giren uygulama sadece iki aracın karıştığı kazalar için yapılabiliyor, zincirleme kazalarda kaza tutanağı yine kağıt ile doldurulacak.

NASIL DOLDURULACAK?

e-Devlet'te "Kaza tutanağı" bölümüne girin

Açılan bölümde "Yeni tutanak oluştur" ya da "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin.

Bulunan konumu girin.

Araç bilgilerini yazın.

Kaza senaryosunu girin.

Yaşanan kazaya dair fotoğrafları yükleyin.

Trafik sigortası bilgilerini girin.

Tutanağı tamamlayarak Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderin.