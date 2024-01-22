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Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası yapımında sona gelindi
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22 Ocak 2024 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 13:45:00

Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası yapımında son aşamaya gelindi

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "En kısa zamanda terminalimiz hizmete açılacak, yeni terminal binasıyla yıllık 2,5 milyon olan yolcu kapasitesini 6 milyona çıkarıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kayseri Havalimanı'nın, İç Anadolu Bölgesi'nde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra en büyük ikinci, Türkiye genelinde yolcu sayısında 11'inci, dış hat yolcu trafiğinde ise 7'nci sırada yer aldığına işaret eden Uraloğlu, havalimanının yeni terminal binası ve apron inşaatına 12 Kasım 2020'de başlandığını anımsattı. Uraloğlu, 51 bin metrekare üzerine kurulan terminalle, yolcu kapasitesinin artacağını, otopark, ulaşım ve konfor alanlarının da bölgenin potansiyeline uygun hale geleceğini aktardı.

Uraloğlu, Kayseri Havalimanı'nın apron alanının 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye çıkarılacağını belirterek, "Erciyes ve Kapadokya'nın turizm talebi ve bölgenin ticaret hacmi de dikkate alınarak, başta Kayseri olmak üzere bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önemli bir engeli geride bıraktık. Bölgenin sanayi, ticaret ve turizm potansiyelini katlayacak bir proje ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni terminal binasının, iç ve dış hatlar için ortak hizmet vereceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kapadokya turizm bölgesinin hava trafiğinde önemli yer tutan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası yapım çalışmalarında son aşamaya geldik. En kısa zamanda terminalimiz hizmete açılacak. Yeni terminal binasıyla yıllık 2,5 milyon olan yolcu kapasitesini 6 milyona çıkarıyoruz. Uçak park kapasitesini 9'dan 16'ya çıkarıyoruz. Yeni terminal binasındaki 6 köprü sayesinde yolcular, yeni iç ve dış hatlar terminal binasına kesintisiz ulaşabilecek. Yeni yapılan açık ve kapalı otopark alanlarıyla, 831 araçlık ilave kapasite oluşturulacak ve otoparktan aynı anda 1311 araç faydalanabilecek."

Etiketler : abdulkadir uraloğlu kayseri havalimanı terminal
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