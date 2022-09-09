"Kayıt dışı ekonomi sorununu çözmeye kararlıyız"

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09 Eylül 2022 Cuma 15:19:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 15:20:00

Bakan Nebati'den kayıt dışı ekonomiye karşı kararlılık mesajı

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Hazine ve Maliye Nureddin Nebati yeni ekonomi politikasının yapısal sorunları çözdüğünü açıklayarak "Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız." dedi. Bakan Nebati, sosyal medya geliri elde eden 65 bin kişiden 50 bininin kısmen veya tamamen gelirini beyan etmediğinin tespit edildiğini aktardı.

Bakan Nebati, yazılı açıklamasında; Covid-19 salgınının da etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaret sektörünün hızla büyüdüğü bu süreçte, sanal ticaret pazarları aracılığıyla gerçekleşen ticari işlemlerin mali denetiminin önem arz ettiğini kaydetti. Nebati, E-ticaret sektörünün sağlıklı büyümesine katkı sağlamak suretiyle, Risk Analizi Genel Müdürlü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, oluşabilecek vergi kayıplarını detaylı bir şekilde inceleyip analiz ettiklerini vurguladı. Nebati, şöyle dedi:

"E-ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri, pazarlama stratejileri, yenilikçi bir altyapı anlayışı ile kurduğumuz RADAR sistemi ile yakından izleniyor. Bu yolla, elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi, gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı. Bu denetimlerin sıklığı ve çapını artıracak ve sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunu yakından izleyeceğiz. Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevirimiçi oyun gelirleri, yani kısaca sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini yakından izliyoruz. Bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişi analiz edildi. 50 bin kişinin, sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı. Kayıt dışılığın Hazinemize yarattığı yük ile mücadelede sosyal medya gelirleri, önümüzdeki süreçte çok daha yakından izleyeceğimiz bir başlık olacak."

Nebati, oyun teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme trendinin kayıt dışı ile mücadeleyi de hızlandırdığına vurgu yaparak, "E-spor sektöründe elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirler RADAR sistemi tarafından yakından izleniyor. Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı. Diğer yandan, mekansal kısıtlama olmaksızın, uzaktan çalışma yolu ile gelir elde eden dijital göçebeler de kayıt dışı ile mücadelede Bakanlığımızın yakın takibinde yer alıyor. Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz tarafından, serbest çalışan yazılımcılar, grafik ve tasarım gibi hizmetler veren dijital göçebeler, aracı platformlar üzerinden tespit edilmiş olup, gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak hem işletmelerimizin rekabet gücünü artıracağız hem vergi gelirlerimizi yükselteceğiz hem de bu sayede toplumsal gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturacağız" dedi.

Etiketler : Bakan Nebati KAYIT DIŞI EKONOMİ TÜRKİYE
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