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29 Mart 2022 Salı 15:43:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 15:43:00

Kavcıoğlu: 2022 yılı Ocak-Mart döneminde faizi değiştirmedik

Kaynak: AA

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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB Genel Kurulu'nda konuştu. Kavcıoğlu, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yansımalarının Türkiye'de de gözlemlediklerini belirtti. Kavcıoğlu Politika faizi ile ilgili olarak ise "2022 yılı Ocak-Mart döneminde faizi değiştirmedik, alınan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB Genel Kurulu'nda konuştu. Kavcıoğlu, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yansımalarının Türkiye'de de gözlemlediklerini belirtti.

Kavcıoğlu, enflasyondaki yükselişte arz yönlü unsurların ve talep gelişmelerin etkili olduğunu belirtti.

Kavcıoğlu Politika faizi ile ilgili olarak ise "2022 yılı Ocak-Mart döneminde faizi değiştirmedik, alınan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu'nun TCMB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından satır başları şöyle;

"Yaşanan jeopolitik sorunların ihracatımız üzerindeki doğrudan yansımalarınının sınırlı olacağını düşünüyoruz. Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi gözlenmiştir, benzer şekilde gıda fiyatlarının enflasyonun üzerindeki belirleyici etkisi de tüm dünyada önemini korumaktadır."

Etiketler : TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu CMB Genel Kurulu TCMB
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