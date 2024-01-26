Kato Dağı'na rüzgar kulesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörden arındırılan bölgelerin maden ve yenilenebilir enerji açısından zengin olduğunu belirterek "Kato Dağı'nda çok ciddi bir rüzgar potansiyeli var. Orada 250 megavatlık bir rüzgar kulesi geliştirebiliriz" dedi. Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Bayraktar yılbaşı gecesini petrol keşfinin yapıldığı Gabar'da geçirdiğini de hatırlatarak "Yıllarca terörle insanların huzur içerisinde olamadığı bir yer. Şimdi dağlarda muazzam bir çalışma var. Yaklaşık günlük 33 bin varile çıktık" diye konuştu.

YENİ KEŞİFLER YOLDA

Halen Gabar'da 27 tane sondaj kuyusu açıldığını anlatan Bayraktar "Yoğun bir üretim, yoğun bir çalışma var. Sondaj kuyuları açmak için yeni yollar açıyoruz. Şu anda üretimimiz iyi gidiyor. Hem Sakarya Gaz Sahası'nda hem de Gabar'da bizim 2024 yılı üretimi artırma yılımız. 2024 için Gabar'da hedefimiz 100 bin varile çıkmaktı. 2024 sonunda bu rakama ulaşmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Bayraktar Karadeniz'deki çalışmalar konusunda ise "Bugün itibarıyla 2.7 milyon metreküp günlük üretim yapıyoruz. Üç tane gemimiz yoğun bir şekilde burada üretimi artırmaya dönük çalışmalarına devam ediyor. İlk faz 10 bin metreküp diye ilan etmiştik. Dolayısıyla 2.7'den 10'a gelmemiz lazım. Ondan sonra da ikinci fazda birkaç yıl içerisinde 40 milyon metreküp günlük üretime ulaşacağız. Karadeniz'de keşifle ilgili birkaç planımız var. Sondaj yapmadan da ümitvar olduğumuz tablolar var ama şu an bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu sondajların sonucunda yeni keşif haberlerini 2024'te Karadeniz'den verebiliriz" dedi. Akdeniz'de ise Abdülhamid Han gemisinin sondajına devam ettiğini belirten Bayraktar "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o da sondajı bitirmiş olacak" dedi.

LİBYA İLE İLGİLENİYORUZ

Türkiye'nin farklı coğrafyalarda da çalışmaları olduğunu anlatan Bayraktar "Libya, Irak ve özellikle Azerbaycan'da çok önemli yatırımlarımız var. Afrika'da da Türkiye'nin daha etkin olması lazım. Geçtiğimiz hafta da Libya'daydık. İlgili taraflarla da görüştük. Libya'da ilgilendiğimiz sahalar var. Bunlarla ilgili anlaşmalar oldukça, imzaları attıkça kamuoyuyla paylaşırız" diye konuştu.

ŞARJ İSTASYONLARI CİDDİ YÜK OLMAYA BAŞLADI

Bakan Bayraktar, son zamanlarda elektrikli araç sayısındaki artışın şarj istasyonu ihtiyacını artırdığına dair bir soruya ise, "Elektrikli araçların şu andaki en önemli açmazı, menzil. Dolayısıyla daha şarj cihazına ihtiyacımız var" diye konuştu. Bayraktar "Benim kendi kişisel gözlemim şu benim oturduğum sitede bile elektrikli araç sayısı artıyor ve münferiden şarj istasyonlarını kuruyorlar. O aslında bizim için şu anda ciddi bir yük olmaya başladı. Dağıtım altyapısını artık yeniden tasarlamamız gerekiyor. Ciddi bir güç talebi var" dedi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında bir artış olmayacağının müjdesini verdi. Bakan Bayraktar, televizyonların Ankara Temsilcileriyle buluştu. Bakan Bayraktar, bugün itibariyle 850 tane yerleşim yerinde doğalgaz olduğunu hatırlatarak, özellikle meskenlerde hane halkının destekleneceğini ifade etti. Bakan herkesin merakla beklediği zam konusunda ise "Doğalgaz ve elektrikte, onu daha net söyleyebilirim, Türkiye için herhangi bir fiyat artışı ön görmüyoruz" dedi. Bayraktar, "Özellikle elektrikte ve doğalgazda yaklaşık yüzde ellilik bir sübvansiyon söz konusu. Meskenlerde, hane halkında. Yani devletimiz bu gruptaki tüketicileri desteklemeye devam ediyor" dedi. Son 20 yılda güneş ve rüzgar enerjisinin çok yoğun bir biçimde sisteme girdiğini anlatan Bakan Bayraktar, "Bu sayede Türkiye'nin kurulu gücünde toplam kurulu gücünün yüzde 55'i artık yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor" bilgisini verdi.

AKKUYU'DA İLK REAKTÖR BU YIL DEVREDE

Bayraktar, yenilebilir enerji alanında önemli adımlar atılırken, nükleer enerji konusundaki gelişmeleri de anlattı. Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 4 tane reaktür inşaatının sürdüğünü belirterek, "Bunlardan ilk reaktör ilk lisansı alan ve biraz daha ilerlemiş durumdaki reaktör. Bizim hedefimiz 2024 yılı içerisinde bu reaktörü devreye alabilmek" dedi. Sinop ve Trakya nükleer santrallerinin de gündemde olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bunların yanı sıra küçük modüler reaktörler için de çalışıyoruz" dedi.