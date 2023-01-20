"Katılım Finans Strateji Belgesi" yurt dışında görev yapan diplomatlara tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda, ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan ve 2022/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 5 Ekim 2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Katılım Finans Strateji Belgesi'nin (KFSB)", çevrim içi düzenlenen sunumlarla Türkiye'nin halihazırda yurt dışında görev yapmakta olan diplomatlarına tanıtımı yapıldı.

19-20 Ocak'ta 3 farklı oturumda gerçekleştirilen etkinliklere, 122 yurt dışı temsilciliğinden 200'ün üzerinde büyükelçilik personeli katıldı. İlk gün Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika'da görev yapan diplomatların katıldığı etkinliğin ikinci günü, Asya ve Avustralya'daki görevli diplomatların iştirakleriyle tamamlandı.

İstanbul Finans Merkezi projesinin 2 temel ayağından bir tanesi olan katılım finans alanında Türkiye'nin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan KFSB'nin yurt dışındaki tanınırlığını desteklemek amacıyla düzenlenen oturumların açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından gerçekleştirildi.

"KFSB'NİN YURT DIŞI TANITIMINDA TEMSİLCİLİKLERİMİZİN SAĞLAYACAĞI DEĞERLİ KATKILAR ÖNEMLİ"

Açıklamada etkinlikten konuşmasına yer verilen Aşan, mevcut küresel finansal sistemin sorunlarına değinerek, bu sorunların aşılmasında katılım finansın sağlayabileceği katkıları aktardı. Aşan, Türkiye'de katılım finansın payının artırılmasında iç talepteki büyümenin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşların ve yabancı yatırımcıların Türkiye'nin katılım finans sistemine dahil edilmesinin önemine işaret etti.

Aşan, Katılım Finans Strateji Belgesi'nin ve Türkiye'nin katılım finans sektörünün yurt dışında tanıtımı konusunda temsilciliklerin sağlayacağı değerli katkıların önemini vurguladı.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın'ın Katılım Finans Strateji Belgesi'nin kapsamlı tanıtımını yaptığı sunum ile devam etti. Akın, sunumunda, KFSB'nin, sistemin yapısal sorunlarına ilişkin sağlayacağı çözümleri katılımcılarla paylaştı.

Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinin, Türkiye'de halihazırda önemli bir gelişim gösteren, insani ve ahlaki değerler ile risk paylaşımını merkeze koyan katılım finans sektörüne yönelik farkındalığının artırılması ve KFSB'nin yurt dışındaki tanıtımının desteklenmesi hedefiyle düzenlenen çevrim içi oturumlar, büyükelçiler ve diplomatlardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.