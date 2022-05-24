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24 Mayıs 2022 Salı 13:39:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 13:39:00

Katılım bankalarının ilk çeyrek kârı 5 milyar liraya yaklaştı

Kaynak: AA

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Türkiye'de faaliyette bulunan katılım finans kurumları ilk çeyrekte 4,9 milyar lira kâr elde ederken, ekonomiye 435 milyar liranın üzerinde destek sağladı.

AA muhabirinin katılım bankalarının konsolide olmayan finansal tablolarından derlediği bilgiye göre, ülkede faaliyet gösteren 6 katılım bankasının mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 812,1 milyar lira oldu.

Geçen yıl sonuna kıyasla katılım finansın aktif büyüklüğü yüzde 13,3 artış gösterdi. Söz konusu katılım bankalarının 2021 yılında aktif toplamı 716,5 milyar lira düzeyinde idi.

Kuveyt Türk, 284,7 milyar lira ile sektörün en büyük aktifine sahip katılım bankası unvanını korudu. Kuveyt Türk'ün aktif büyüklüğü, 3 aylık dönemde yüzde 12 arttı.

Ziraat Katılım, sektörün en yüksek ikinci aktifine sahip katılım bankası olurken, söz konusu dönemde aktifini yüzde 23,7 artışla 121,6 milyar liraya taşıdı. Ziraat Katılım'ı sırasıyla 120,6 milyar lirayla Türkiye Finans, 118,7 milyar lirayla Vakıf Katılım, 117,9 milyar lirayla Albaraka Türk ve 48,8 milyar lirayla Emlak Katılım izledi.

İlk çeyrekte aktif büyüklüğü en fazla artan katılım bankası yüzde 25,8 ile Emlak Katılım oldu.

Fon desteği 435 milyar lirayı aştı

Katılım finans kurumlarının reel ekonomiye desteği yeni yılda da devam etti. Mart sonu itibarıyla 6 katılım finans kurumunun kullandırdığı fon stoku 435,7 milyar liraya ulaştı.

Mart sonu itibarıyla fon desteği en yüksek katılım bankası 135 milyar lirayla Kuveyt Türk oldu. Ziraat Katılım 76,2 milyar liralık verdiği fon stoku ile ikinci sırada yer alırken, Türkiye Finans 67,3 milyar lirayla üçüncü, Vakıf Katılım 66,4 milyar lirayla dördüncü, Albaraka Türk 64,6 milyar lirayla beşinci ve Emlak Katılım 26,2 milyar lirayla altıncı sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde verdiği fon stokunu en fazla artıran katılım bankaları yüzde 30 ile Ziraat Katılım, yüzde 21,1 ile Kuveyt Türk ve yüzde 20,7 ile Emlak Katılım oldu.

Katılım finans kurumlarının toplam kullandırdığı fon stokunun yüzde 38,7'sine kamu katılım bankaları, yüzde 61,3'üne özel katılım bankaları sahip oldu.

Toplanan fon 654,5 milyar lira

Katılım bankalarının topladığı fonlar mart sonunda 654,5 milyar liraya ulaştı. Sektörün topladığı fonlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 15,6 arttı.

Kuveyt Türk 243,5 milyar liralık fon büyüklüğü ile ilk sıradaki yerini korudu. Sektörün en yüksek ikinci fonuna sahip katılım finans kurumu 98,9 milyar lira ile Albaraka Türk olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sırada 97,6 milyar lirayla Ziraat Katılım, 92,5 milyar lirayla Türkiye Finans, 86,1 milyar liraya Vakıf Katılım ve 36 milyar lirayla Emlak Katılım yer aldı.

Kârda 1 milyar lira sınırını 3 katılım bankası aştı

Salgın etkisiyle geçen yılın ilk çeyreğinde kârlarında istenilen artışları yakalayamayan katılım finans kurumları, bu yılın ilk çeyreğinde baz etkisinin de katkısıyla kârda üç haneli artışlar gördü.

İlk çeyrekte en yüksek kârı 1 milyar 465 milyon lira ile Kuveyt Türk elde etti. Kuveyt Türk, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla kârını yüzde 219 artırdı.

Ziraat Katılım, aynı dönemde kârını yüzde 857,4 artışla 1 milyar 194 milyon liraya ulaştırdı. Sektörün en yüksek üçüncü kârını 1 milyar 113 milyon lira ile Vakıf Katılım elde etti.

Türkiye Finans, 717 milyon liralık kârla dördüncü sırada yer alırken, sektörün en genç üyesi olan Emlak Katılım 222,5 milyon lira ile beşinci ve Albaraka Türk 194,3 milyon lira ile altıncı oldu.

Böylece Türkiye'nin katılım finans kurumları ilk çeyrekte 4 milyar 906 milyon lira net dönem kârı elde etti ve geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 413,3'lük kâr artışı sağladı.

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