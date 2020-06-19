Katar şirketi Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı
İnşaat, ulaşım, gemi ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren Katar merkezli Al-Hodaifi Rocks Genel Müdürü Rachad Ghandour, Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı.
Sık sık Türkiye'ye ziyarette bulunan ve burada gözlemler yapan ünlü iş adamı, COVID-19 sonrası Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı.
Lübnanlı iş adamı Ghandour, COVID-19 sebebiyle, ekonomik anlamda zor günler yaşayan Türkiye'ye ilk destek adımını önümüzdeki günlerde atacak. Burada yapacağı yatırımla on binlerce insana iş imkanı sağlamayı hedeflediği öğrenilen iş adamı, Türkiye'deki iş alanlarını yatırım danışmanları ile detaylıca inceleyip, fikir edindi.
Ünlü iş adamının Türkiye aşığı olduğu öğrenildi.
- Bakan Kurum'dan: TOKİ mesajı
- AB'nin korumacı adımlarının ekonomisine olası etkileri tartışmalı
- Van'da üretilen tıbbi cihaz ve dezenfektan ürünleri yurt dışına gönderiliyor
- Otomobil satışları Avrupa'da azalırken Türkiye'de arttı
- Katar şirketi Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı
- Bakan Varank yerli füze motorunu test etti