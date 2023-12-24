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24 Aralık 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 10:15:00

Kasımda 512 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Kaynak: AA

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Dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 512 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan kasım ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kasımda 512 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 21 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 17, resen de 4 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Etiketler : ticaret bakanlığı firma izin belgesi resmi gazete
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