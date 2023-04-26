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26 Nisan 2023 Çarşamba 12:06:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 12:06:00

“Karim Rashid X Kelebek Mobilya” Kelebek Mobilya global marka vizyonunu tanıttı

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Global tasarım vizyonuyla Türkiye mobilya sektöründe öncü olan Kelebek Mobilya, dünyaca ünlü tasarım efsanesi Karim Rashid ile güçlerini birleştirdi. Yeni marka vizyonuyla “Kelebek Etkisi” yaratmaya devam edecek marka, yeni evrenine “Butterflytopia” diyor.

Tasarımın öncü markası Kelebek Mobilya, sektöründe trendleri belirleyerek daima güncel kalan bir marka olmasıyla biliniyor. Kendini geliştirirken güncel ve zamansız kalan marka, yeni global marka vizyonunu Zorlu PSM'de gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı. Milyonlarca evde "Kelebek Etkisi" yaratmayı hedefleyen Kelebek, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid ile iş birliği yaptı.

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı gece, Cemiyet, İş Dünyası, Tasarım, Mimari, Magazin ve Sanat dünyasından önemli isimlere ev sahipliği yaptı.

Kelebek Mobilya, dünya trendi renklerin yeni kombinasyonlarını mankenlerin giydikleri kıyafetlerle defile olarak konuklarına sundu.

Markanın Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulduğuna vurgu yapan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, "Ata'mızdan kalan bu mirasımızı, Kelebek'i dünyanın her ülkesinde uçurma hedefi koyduk" dedi.

Genç ve dinamik bir marka olan Kelebek Mobilya yeni vizyonunda Bauhaus tasarım yaklaşımıyla Gestalt yaklaşımını birleştiriyor. Japon minimalizmini İskandinav natüralizmini ekleyen Kelebek, global bakış açısını bir Türk stilizasyonu olarak ortaya koyuyor ve adına "Kelebek Etkisi" diyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sektörüne liderlik eden marka, yeni tasarım vizyonuyla da sektöre yeni bir soluk getiriyor. Sadeliğiyle göz yormayarak her kombinasyonda kendine yer bulabilirken, dinamikliğiyle de zamansız kalıyor. Geniş ürün, kumaş ve renk portföyüyle kişiselleştirilebilir bir deneyim sunarken ergonomik olmasıyla da kullanıcılar tarafından severek kullanılıyor.

Etiketler : kelebek mobilya mobilya sektörü marka karim rashid tasarım
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