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29 Mart 2022 Salı 11:46:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 11:46:00

Kararı verdiler! Rusya'nın boşluğunu Türkiye dolduracak

Kaynak: Akşam Gazetesi

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AB, Rusya'ya uygulanan ambargolar nedeniyle oluşan 1 milyar dolarlık çelik ihracatı açığını Türkiye ile kapatmayı düşünürken, Avrupa'ya ulaşan doğal gaz akışının alternatifi olarak düşünülen Malezya'dan tedarik için yine Türkiye gündemde.

Uluslararası yayın organlarına göre savaşla birlikte Rusya'ya gelen ambargoların ardından bir yandan enerji yollarının sağlanması diğer yandan da hammadde açığının kapatılması için gözler Türkiye'ye çevrildi. Buna göre Avrupa Birliği 1 milyar dolarlık çelik ihracatını Türkiye'den kapatmayı düşünürken, Avrupa'ya ulaşan doğalgaz akışının alternatifi olarak düşünülen Malezya'dan tedariğin sağlanabilmesi için insiyatif alan ülkelerin başında da yine Türkiye gelmekte.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Uluslararası istihbarat yayın organı Intelligence Online'da yayınlanan "Avrupa, Türkiye ve Japonya, Malezya gazı için yarışıyorlar" başlıklı haberde Rusya'ya alternatif bir enerji kaynağı için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Hedefteki firma ise dünyanın en büyük beşinci sıvılaştırılmış doğalgaz üreticisi olan Malezyalı Petronas. Haberde Türkiye'nin de enerji geçiş ülkesi olarak bu konuda ciddi bir görev üstelenme amacıyla harekete geçtiği iddia edildi.

1 MİLYON TON EK İHRACAT YAPILACAK

EU Reporter sitesi de "AB, Rus çeliğini yasaklarken Türk ihracatçıları 1 milyar dolarlık artış görüyorlar" başlıklı bir haber yayınladı. Yayın organı, Türk kaynaklara da atıf yaparak Türkiye'nin AB'ye çelik ihracatında bu yılki kotasının 6.2 milyon ton civarında olduğunu ancak yeni kota arayışı doğrultusunda 1 milyon tonluk ek bir ihracat yapılmasının beklendiğini dile getirdi. Yayın organının haberinde AB'nin Türkiye'nin çelik ihracatının yüzde 31'ini aldığı ifade edilerek AB'nin çelik ithalat kotasının yüzde 19'unu tek başına Türkiye'nin karşıladığı bilgilerine de yer verildi.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA DOGALGAZ AB
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