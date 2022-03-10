VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul için yeni karar: İdari izinli sayılacaklar
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
TOKİ yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Yerli ve milli ekipmanlar Antarktika'da
Ukraynalıların Romanya'ya geçişi sürüyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
MHK Başkanı Gündoğdu: Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasın...
Başkan Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği
İngiltere, Rus Abramovich'in mal varlığını dondurdu, Chelsea'nin satışı askıya alındı
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
Lavrov'dan "Silah veren ülkelere müdahale edecek misiniz?" sorusuna yanıt
Kuleba'dan Çavuşoğlu'na özel teşekkür: Tekrar görüşmeye hazırız
Tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar geldi!
Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişme
Bölgede doğalgaz krizi!
Türkiye ile Angola arasında mutabakat zaptı imzalandı
Tarihi zirveden ilk kareler!
Umudun silahı Bayraktar TB2
Emrine uymayanlar cezalandırılacak
Uyarılar peş peşe geliyor!İstanbul'da kar başladı
Diplomasinin de merkezi Türkiye
Sivillere silah kullanma izni
"Baskı yapın"
10 Mart 2022 Perşembe 12:59:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 12:59:00

Karadeniz gazını karaya ulaştıracak ünitenin ilk kaynağı yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Karadeniz gazını karaya ulaştıracak ünitenin ilk kaynağı yapıldı. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, "Sakarya Gaz Sahası'nda deniz tabanındaki tesislere ulaşıp, gazı deniz tabanından karaya getirecek olan ünitenin, karaya indirilecek ilk ünitesinin kaynağının yapıldığı gün bugün." dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında keşfedilen doğal gazı karaya ulaştıracak ünitenin ilk kaynağının yapıldığını bildirdi.

AA'nın haberine göre şirketin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in şu ifadelerine yer verildi:

"9 Mart 2022, Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir aşamasındayız. Sakarya Gaz Sahası'nda deniz tabanındaki tesislere ulaşıp, gazı deniz tabanından karaya getirecek olan ünitenin, karaya indirilecek ilk ünitesinin kaynağının yapıldığı gün bugün. Çok önemli bir projenin ilk adımı olarak son derece önemli bir aşama. Milletimiz, kurumumuz ve devletimiz adına hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020'de ise Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküplük rezervle toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını bildirmişti.

Etiketler : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Gaz Sahası
Kapaklı gönderme

Kapaklı gönderme
Safiye artık kısa saçlı

Safiye artık kısa saçlı
Paris'te Hadise rüzgarı

Paris'te Hadise rüzgarı
Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu

Yasak Elma'ya sürpriz oyuncu
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
2 ay sonra sahnede

2 ay sonra sahnede
Tiyatroda ‘Hesaplaşma'

Tiyatroda ‘Hesaplaşma'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER