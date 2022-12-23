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23 Aralık 2022 Cuma 22:50:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 22:50:00

Karadeniz'de gaz toplama haznesi vana sistemine bağlandı!

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesinin kuyubaşı vana sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla bağlandığını duyurdu.

TPAO'nun Twitter hesabından, "Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı" paylaşımı yapıldı.

Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildikten sonra 1 Aralık'ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.

Etiketler : TPAO Doğalgaz Filyos Limanı Türkiye Petrolleri
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