Karadeniz gazı için geri sayım başladı
Kaynak: TRT Haber
Karadeniz doğal gazı vatandaşla buluşuyor. Nisan ayında işlenecek gaz ulusal sisteme bağlanacak. İlk etapta 10 milyon metreküp doğal gaz kullanılacak. 2026 yılında kullanılan doğal gazın yüzde 30'unun yerli kaynaktan karşılanması hedefleniyor.
Karadeniz doğal gazı için geri sayım başladı.
Hedef martta doğal gazı tüketiciye ulaştırmaktı. Deprem nedeniyle bu tarih ileriye alındı.
Karadeniz'deki gaz rezervi, Türkiye'yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak. 710 milyar metreküplük rezervi ile doğal gaz üreten ülkeler arasındaki yerini alacak.
FİLYOS DOĞAL GAZ İŞLEME TESİSİ'NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Bölgedeki gazın ulusal sisteme verilmesi için altyapı çalışmaları tamamlandı.
Filyos Liman'ında dev bir doğal gaz işleme tesisi kuruldu. 170 kilometrelik boru hattı ile doğal gaz bu tesise gelecek.
2026'DA KULLANILAN DOĞAL GAZIN YÜZDE 30'U KARADENİZ'DEN KARŞILANACAK
Ardından ulusal sisteme verilmeye hazır hale getirilecek. Yani nisan ayında ocaklarda yerli doğal gaz yanacak.
İlk etapta 10 milyon metreküp gaz sisteme verilecek. Ardından bu miktar büyük oranda artırılacak.
2026 yılına kadar kullanılan gazın yüzde 30'u Karadeniz sahasından karşılanacak.
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