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25 Eylül 2023 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 11:45:00

Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti

Kaynak: AA

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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.743 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 77,3'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,9 oldu.

Etiketler : tcmb kapasite kullanım oranı imalat eylül
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