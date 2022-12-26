Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti
Kaynak: AA
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,5 seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1741 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 76,5'e çıktı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,5 puan artışla yüzde 76,4 oldu.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
Aylar 2021 2022
Ocak 75,4 77,6
Şubat 74,9 76,6
Mart 74,7 77,3
Nisan 75,9 77,8
Mayıs 75,3 78,0
Haziran 76,6 77,6
Temmuz 76,7 78,2
Ağustos 77,1 76,7
Eylül 78,1 77,4
Ekim 78,0 76,9
Kasım 78,1 75,9
Aralık 78,7 76,5
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