Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç liradan satışa çıktı?
Kaynak: AA
Altın fiyatları ile ilgili yatırımcılar yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun süredir yükselişte olan altın fiyatları bugün kapanışta 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 473,30 liradan tamamladığı belirtildi. İşte çeyrek altın fiyatları ve yeni gelişmeler...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 473,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 767,00 lira, Cumhuriyet altını 3.140,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 473,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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