Kapadokya'da 36 yıl önce 5 kişinin uçuşuyla başlayan sıcak hava balonculuğu turizmin lokomotifi oldu

Tanıtım etkinliği çerçevesinde 36 yıl önce ilk kez sıcak hava balon uçuşu yapılan Kapadokya'da, 1990'da Fransız bir firma tarafından turistik amaçlı ticari uçuşa başlandı.

İlk yıllarda yabancı pilotların gerçekleştirdiği tur aktiviteleri, sonrasında yöredeki turizmcilerce sektöre kazandırılan yeni firmaların sayısının artması ve balon pilotu eğitim merkezlerinin açılmasıyla yerlileşti.

Kapadokya'da sıcak hava balon turu faaliyeti sürdüren yerli firmaların zamanla Dubai, Sri Lanka, Tanzanya, Ürdün ile ülkenin farklı noktalarında da aktivitelere başlaması, bölgede yetişen Türk pilotların buralarda da istihdamına olanak sağladı.

Yılda ekonomiye yaklaşık 85 milyon avro katkı sunan sektör, pilot, gözlemci, yer ekibi, teknik birimler ve servis sağlayıcılarla çok sayıda kişiye de iş kapısı oldu.

Kapadokya semalarında renkli görüntüler oluşturan balonlar, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla "fotoğraf turizmi"nin gelişmesine de katkı sunarken, tanıtımlarla her yıl daha fazla turistin tercih ettiği aktivite haline geldi.

7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla derlenen bilgiye göre, Kapadokya'da yılın 11 ayında 600 bine yakın turist balon turuna katıldı.

Dünyada sıcak hava balonlarının en yoğun uçuş gerçekleştirdiği bölge, bu aktivitenin merkezi kabul ediliyor. Yılda ortalama 220 gün uçuş gerçekleştirilen Kapadokya'da, günde 160 balon turistleri bölge semalarına çıkarıyor.

5 yıl öncesine kadar yurt dışından temin edilen balon ve ekipmanlar, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi ile Ortahisar beldesinde açılan merkezlerde yerli imkanlarla üretilerek yurt içindeki ihtiyacı karşıladığı gibi farklı ülkelere de ihraç ediliyor.

Balon üretim ve bakım firması sahibi Murat Çoban, AA muhabirine, Kapadokya'da onlarca sıcak hava balonuyla her gün festival coşkusu yaşandığını söyledi.

Çoban, "Kapadokya, dünyada sıcak hava balonculuğunun en yoğun gerçekleştirildiği bölgedir. Ayrıca balon pilotlarını kendimiz yetiştiriyoruz. Balonların bakım ve onarımının yanı sıra balonları kendi ülkemizde de üretebilir durumdayız. Bu açıdan bakınca sektörün tüm bileşenlerini toparlayıp öncü noktaya geldik." dedi.

"ÇARPAN ETKİSİYLE OTELLER, RESTORANLAR, TAŞIMA ŞİRKETLERİNE DE GELİR KAYNAĞI SUNUYOR"



"Kapadokya'da sıcak hava balonculuğunun gelişimi" konulu yüksek lisans tezi hazırlayan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu da sektörün Türk sivil havacılığının gelişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Sivil havacılık faaliyetleri arasındaki balon turlarının, turizm merkezlerinin semalarında yoğunluk oluşturduğunu dile getiren Sucu, "Bölgede tek şirketle başlayan yolculuk, bugün 27 şirket ve 156 balonla önemli bir sektör haline geldi. Çarpan etkisiyle oteller, restoranlar, taşıma şirketlerine de gelir kaynağı sunmaktadır." diye konuştu.

Bölgedeki turizm gelirinin yüzde 15'inin sıcak hava balon turlarından elde edildiğini belirten Sucu, şunları kaydetti:

"1987'de Kapadokya'da tanıtım amacıyla 5 kişinin uçuşuyla başlayan sıcak hava balonculuğu maceramız, günde 3 bin 700 kişinin uçuşuyla devam etmektedir. Yılın 220 gününde yaklaşık 660 bin yolcu Kapadokya'yı gökyüzünden seyretme imkanı bulmaktadır. Bölgemizde 2013 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce açılan Nevşehir'deki temsilcilik, uçuş kontrol merkezi olarak faaliyetini sürdürmektedir."