VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunan ordusuna bağış yapacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul'da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi
NBA'de Türk kültürü rüzgârı esti
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı
İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
Bursa'da Uluabat Gölü havzasındaki sulama kanalında köpüklenme oluştu
Berlin'de Müslümanların defnedilmesi için 2 binden fazla mezarlık sözü verildi
TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, İSİPAB Genel Sekreterler Başkan Yardımcılığına seçildi
"100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonu açık artırma tarihi belli oldu
Fransa'da siyahi gencin polislerce öldürüldüğü iddiası soruşturulacak
Rus Ural petrolünün fiyatı yüzde 42 azaldı
İsrail Başbakanı, Ukrayna'ya "askeri yardımı" değerlendirdiklerini söyledi
Terör örgütü PKK/YPG Haseke'de 55 genci daha zorla silahlı kadrosuna aldı
EYT teklifi yarın komisyonda görüşülecek
Kremlin: NATO'ya ait tüm askeri altyapı Rusya'ya karşı çalışıyor
Dünyada doların egemenliğine alternatif arayışlar hız kazanıyor
Rusya, İsveç'te Kur'an yakılmasının kınanması için Avrupa'ya çağrı gönderecek
Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler
"Kırmızı ette fırsatçılığa izin verilmeyecek"
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!
"Türkiye Yüzyılı, sıfır atığın yüzyılı olacak"
""Azerbaycan-Türkiye ortak üniversitesinin kurulması büyük önem taşıyor"
Bakan Akar'dan "üs bölgesine saldırı" iddiasına yanıt
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
01 Şubat 2023 Çarşamba 14:27:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 14:27:00

Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

Kaynak: AA

ABONE OL

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren teklif kapsamında vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin etki analizine göre, alacaklı idareler açısından düzenlemeden Hazine ve Maliye Bakanlığı (vergi daireleri), Ticaret Bakanlığı (gümrük müdürlükleri), Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları olan vatandaşlar yararlanabilecek.

31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları içeren düzenleme ile;

- Vergi idarelerinde vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile gecikme zam ve faizleri, beyannamelere konu alacaklar, motorlu taşıtlar vergisi, 31 Aralık 2022'den önce verilen bütün idari para cezaları, adli para cezaları, öğrenim kredileri,

- Gümrük müdürlüklerinde gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları

- Sosyal Güvenlik Kurumunda sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları,

- İl özel idarelerinde asli ve fer'i amme alacakları,

- Belediyelerde vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile gecikme zam ve faizleri, asli ve fer'i amme alacakları, idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar yapılandırabilecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerde dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gibi şartlar aranacak.

Teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor.

Teklif kapsamındaki vergi dairelerine borçlu sayısı ise 14 milyon 156 bin 341 kişi olarak belirlendi. Teklifle, 2 bin liranın altındaki borçların silinmesi öngörülürken, bu kapsamda borcu terkin edilecek 7 milyon 691 bin 666 kişi düşüldüğünde borçlu sayısı, 6 milyon 464 bin 675 kişi oluyor. Düzenlemeyle vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu terkin edilmiş olacak.

- Sürücülere uygulanan trafik idari para cezaları da yapılandırılacak

Düzenleme ile sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek, ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Geçici olarak geri alınan ve ilgilisine teslim edilmemiş olan sürücü belgeleri, ilgilinin müracaatı üzerine iade edilecek, daha sonraki geri alma işlemi hesaplamalarında bu durum dikkate alınmayacak.

Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek, bu düzenleme kapsamında değerlendirilmeyecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifin bu ay içinde yasalaşması bekleniyor.

Etiketler : kamu borç yapılandırma
'Yalı Çapkını' Şili yolcusu

'Yalı Çapkını' Şili yolcusu
Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim

Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim
Kesenin ağzını açtı

Kesenin ağzını açtı
Hayatı stüdyo ile ev arasında

Hayatı stüdyo ile ev arasında
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Sanatsal buluşma

Sanatsal buluşma
‘Süreyya' olarak döndü

‘Süreyya' olarak döndü
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
Anne-kız selfisi

Anne-kız selfisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX