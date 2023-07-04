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04 Temmuz 2023 Salı 13:18:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 13:18:00

Kamuya olan 370,4 milyar liralık alacak yapılandırıldı

Kaynak: AA

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Borç yapılandırması kapsamında, vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu, 370,4 milyar lira yapılandırıldı, 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.

Kamuya yönelik borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu, 370,4 milyar lira yapılandırıldı, 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvuru süresi dün sona erdi.

Kanun kapsamında Bakanlığa bağlı vergi dairelerine 5 milyon 484 bin 289 mükellef başvurdu, 7 milyon 946 bin 460 yapılandırma dosyası oluşturuldu.

Son başvuru süresi itibarıyla 370 milyar 477 milyon 406 bin 725 liralık alacak yapılandırıldı. Bu kapsamda, 56 milyar 783 milyon 48 bin 648 liralık tahsilat gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılandırmaya ilişkin kanundan yararlanılmak için başvuru süresi 3 Temmuz'a, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'a uzatılmıştı.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.

İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ 31 TEMMUZ

Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz olarak belirlendi.

Taksitle ödemeyi tercih eden mükelleflerin kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilk iki taksiti süresinde ödemesi şartı bulunuyor.

İlk iki taksiti süresinde ödedikten sonra bir takvim yılında 3 taksitin gününde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı bozulmuyor. Ancak ödenemeyen taksitlerin geç ödeme zammı ile birlikte tercih edilen taksit süresini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

Kanunda taksitle yapılacak ödemelerde önceki kanunlardan farklı düzenleme yapılmış ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatıldığından, taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemeyi unutmamaları önem taşıyor.

Etiketler : borç yapılandırma kamu vergi daireleri
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