VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Tebbun ile görüştü
Bartın'daki maden kazası için komisyon kuruldu
Ömer Çelik: Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
DSÖ, Kovid-19 salgınını 'küresel acil durum' olarak nitelendirmeye devam kararı aldı
Yunus Emre Enstitüsü'nün Güney Afrika'daki iki öğrencisi İstanbul'da sergi açtı
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Bakan Koca: Yaralı maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor
"30 sene içinde iş birliği olarak büyük adımlar attık"
Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki
Hollanda'da Danıştay, İslami okul vakfı yöneticilerini ihraç etme talimatını haksız buldu
ABD'de tamamlanan “Lafarge'ın DEAŞ'a yardım davası” Fransa'da hala soruşturma aşamasında
DSÖ: Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell "orman" benzetmesi nedeniyle eleştiriliyor
Başkan Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Türk Telekom Network Direktörü Ayhan: Ülke 5G'ye hazır
New York borsası düşüşle açıldı
Kamu personeline nakdi ödeme yapılacak
Maden kazalarını karakutu çözüyor
Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması
Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik
Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı
"Gayrisafi yurt içi AR-GE harcaması 81 milyar 922 milyon liraya yükseldi"
Rusya'nın tüm bölgelerinde savaş dönemine yönelik “hazırlık durumu” yükseltildi
19 Ekim 2022 Çarşamba 17:11:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 17:11:00

Kamu personeline 2023'te 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yılı toplamda 952,3 milyar lira nakdi ödeme öngörüldü. Personel giderleri için aslan payını, 297,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı aldı.

4 trilyon 470 milyar liralık 2023 yılı bütçesine göre, personel giderleri toplam bütçenin yüzde 21,3'sine karşılık geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için ayrılan 297,4 milyar lira ile bütçeden aslan payını alırken, Sağlık Bakanlığı personeline 137,4 milyar lira ödeme yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı 88 milyar lirayla 3. sırada bulunurken Emniyet Genel Müdürlüğüne 81,1 milyar lira kaynak ayrıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışanlarına 3,5 milyar lira, Cumhurbaşkanlığının 940 milyon lira, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının da 127 milyon lira ödeme yapması planlanıyor.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Özel bütçeli kurumlar gelecek yıl personeline 116,4 milyar lira ödeme öngörürken buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları 86,3 milyar lirayı personeline verecek. Özel bütçeli kurumlardan bu kalemde en çok ödemeyi ise Karayolları Genel Müdürlüğü 7,5 milyar lirayla gerçekleştirecek. Devlet Su İşleri de 6,5 milyar lira ödeme yapacak.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarının 3 milyar 94 milyon lira personel ödemesi yapması planlanırken bu kategoride 650 milyon lira ile Bankacılık Düzenleme ve Deneteme Kurumu, ardından 620,5 milyon lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilk 2 sırayı alıyor.

En az personel ödemesi yapılması öngörülen iki kurum ise 72,9 milyon lira ile Milli Güvenlik Sekreterliği, 62,5 milyon lirayla İklim Değişikliği Başkanlığı oldu.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden sosyal güvenlik primleriyle birlikte personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar lira ayrıldı.

Mal ve hizmet giderleri 318,7 milyar, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315,8 milyar, sermaye transferleri 37,3 milyar, borç verme giderleri 359,2 milyar, yedek ödenekler 88,2 milyar, faiz giderleri 565,6 milyar lira olarak öngörüldü.

Etiketler : kamu personeli nakdi ödeme bütçe
700 bin liralık anlaşma

700 bin liralık anlaşma
11 günde 33 bin kişiyle buluştu

11 günde 33 bin kişiyle buluştu
Final kararı

Final kararı
Kasabada yenilik

Kasabada yenilik
Duygusal veda

Duygusal veda
‘Karakterin sesini duymak isterim'

‘Karakterin sesini duymak isterim'
‘Sıfırıncı Gün' kampa girdi

‘Sıfırıncı Gün' kampa girdi
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Fakir erkekle olmaz

Fakir erkekle olmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX