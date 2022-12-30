Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik 468 askeri personel alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik de bin 680 askeri personel alımı yapılacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresindeki başvuru kılavuzunda yer alacak.

Adaylar başvurularını 15 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

JANDARMA 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE 29 MEMUR ALACAK



Jandarma Genel Komutanlığının karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel ile 29 memur alımı yapılacak.

Başvurular 15 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden yapılabilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere "www.jandarma.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

25 ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAM EDİLECEK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözlü sınav ile 25 çalışma uzman yardımcısı alacak.

Başvurular 9 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Adayların 2021 ve 2022 yıllarında yapılan KPSS'nin belirtilen puan türlerinden en az 70 alması gerekiyor.

Danıştay Başkanlığı ise sözlü sınav ile 1 grafiker, 3 teknisyen ve 1 hizmetli alacak. Başvurular 2-11 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.