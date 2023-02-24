Kamu müteahhitleri deprem konutları için hazırlıklara başladı

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Başkan Vekili Nedip Şimşek, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde mart ayından itibaren yapımına başlanacak konutlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Depremin ilk anından itibaren çok sayıda firmanın elinden gelen makine, teçhizat, konteyner ve eleman desteğini sağladığını dile getiren Şimşek, hasar tespit çalışmalarına da mühendis desteği sağladıklarını söyledi. Şimşek, dernek olarak deprem bölgesindeki tespitlerine ilişkin bir rapor hazırlığı yürüttüklerini bildirdi.

TOKİ eliyle yapılacak konutlara ilişkin ihalelerin başladığını ve müteahhitlik firmalarının da bu ihalelere girdiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"TOKİ, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi iller için ihalelere çıktı ancak burada ham madde konusunda stokçuluk olması nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Müteahhitlik firmalarının korktuğu tek şey bu. Örneğin, yalıtım malzemeleri için '1 yıldan önce teslimat yapmayız' deniliyor. Bölgedeki demir çelik tesislerinin hasar alması bahane edilerek demir fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Ham madde temininde yaşanan bu durum, müteahhit firmalarımızı ürkütüyor. Şu an müteahhitler için en önemli sıkıntı bu. Kamu müteahhitleri olarak ham madde fiyatlarında artışla karşılaşmaktan korkuyoruz ama bizler her zaman olduğu gibi devletimizin yanında ihalelere giriyoruz."

"KÜÇÜK PARÇALAR HALİNDE İHALE" ÖNERİSİ



TOKİ'nin 400-500 konutluk paketler halinde ihale açtığına işaret eden Şimşek, "Bu konutların hızlı bitirilmesi için daha küçük parçalar halinde ihaleye çıkılmasını öneriyoruz. Bu konutların 1 yıl içinde bitirilmesi için tek bir müteahhide yüklenmek yerine birçok müteahhide bu işleri paylaştırmak daha doğru olur. 500 konutluk işi kaldırabilecek firmalar var ancak daha küçük parçalar halinde ihaleye çıkılırsa daha hızlı bitirilmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, TOKİ konutlarında "tünel kalıp" şartı bulunduğunu anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Piyasada tünel kalıp sıkıntısı var. Sanayi anlamında üretimine hız verilirse konutları daha hızlı bitiririz. Şu an tünel kalıplar piyasada az bulunuyor, üreticisi az. Tünel kalıp üreten firmalar çoğalmalı. Hükümet bu firmaların sayısının artmasını desteklemeli. Aynı zamanda tünel kalıbın işçilik maliyetinde de depremden sonra artış yaşanıyor. İmalatıyla ilgili de zaten temin sıkıntısı çekiyoruz. Tünel kalıp yöntemi, perde beton olduğu için deprem konusunda tercih ediliyor."

"ZEMİN ETÜDÜ ÖNEMLİ"



Türkiye'deki konut yapım sürecinde müteahhitlik hizmeti yanında zemin etütlerinin de yapılmasının önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"TOKİ konutlarında zemin etütleri zaten yapılıyor. Depremde de o nedenle TOKİ konutları etkilenmedi. TOKİ konutları çok katlı olmadığı ve perde beton kullanıldığı için de etkilenmedi ancak özel sektör konutlarında müteahhit işini iyi yapsa dahi zemin etüdü olmadığı için sorun yaşanıyor. Aynı zamanda da tarım alanlarında yapılaşmadan kaçınılması gerekiyor."