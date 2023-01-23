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23 Ocak 2023 Pazartesi 20:15:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 20:15:00

Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 3 saatlik toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

DEVLETE BORCA YAPILANDIRMA

"Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz."

"(Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz."

"(Kamu alacaklarına düzenleme) Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz."

"Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak.

Etiketler : başkan erdoğan Kabine toplantısı kamu kurumları
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