Kamu işçisinin toplu sözleşmesinde görüşmeler hızlandı
Kaynak: TRT Haber
Kamu işçisinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde görüşmeler hız kazandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü.
"1 MİLYON İŞÇİYİ KAPSAYACAK BİR SÜREÇTEN BAHSETİYORUZ"
Yerel yönetimler ve üniversitelerde çalışanlar için de kamu çerçeve protokolünün geçerli olacağını söyleyen Arslan, şunları kaydetti;
Biz yerel yönetimler ve üniversitelerde çalışanlar için de kamu çerçeve protokolünün geçerli olduğunu ve bunun bağlayıcı olduğunu Sayın Bakan ile görüştük. Sayın Bakan da bizim ile aynı görüşü paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de 700 bin değil 1 milyon işçiyi kapsayacak bir süreçten bahsediyoruz. Bu son derece önemli. Çok geniş bir mutabakatla ama geniş bir kesimi de temsil edecek şekilde sözleşmeleri imzalayacağız.
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