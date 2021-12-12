Kamu işçisine iyi haber!

Milyonlarca kamu işçisinin merakla beklediği ilave tediye tutarları belli oldu. İlk 3 taksit ödemelerini alan işçiler yılın son taksitini de haftaya alacak. İşte işçilerin alacağı o ödemenin detayları... Kim kaç lira alacak?

Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. İşçilere bu yıl ilave tediyenin ilk altı aya yönelik birinci taksiti 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta yatırılmıştı.

İlk ikramiye kanundan kaynaklanıyordu. İkinci yarıda ödenecek tediye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından uygun görülmüştü. İkinci altı aya yönelik ikramiyenin ilk taksiti 16 Temmuz'da yatmıştı ve ikinci taksiti ise 17 Aralık'ta yatırılacak.

1 MİLYON İŞÇİ ALIYOR

Böylece ilk üç taksit ödemelerini alan 1 milyona yakın kamu işçileri yılın son taksitini de haftaya alacak. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de yatırılacak.

4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitin de 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. En küçük tutar 1.102 lira oluyor. Bu tutar asgari ücretteki zamma göre gelecek yıl daha da yükselecek. Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.

TEDİYE ÖDEMELERİ KİME, NE KADAR VERİLECEK?

Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

3.577,50 4.433,15 1.108,28

3.750 4.646,91 1.161,73

4.000 4.956,59 1.239,14

4.250 5.266,63 1.316,65

4.500 5.576,30 1.394,07

4.750 5.885,97 1.471,50

5.000 6.196,01 1.548,99

5.250 6.505,68 1.626,42

5.500 6.815,35 1.703,84

5.750 7.125,39 1.781,35

6.000 7.435,06 1.858,77