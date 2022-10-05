Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Bilgin ile Atalay ve Arslan arasında imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücretinin 17 liradan net 55 liraya çıkartıldığı bildirildi.