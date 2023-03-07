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07 Mart 2023 Salı 14:49:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 14:49:00

Kamu ihaleleri için fiyat farkı ödenmesinde yeni düzenleme

Kaynak: AA

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Kamu ihalelerinde, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunluluğu getirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edilen mal ve hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, idari şartname ve sözleşmelerde, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunluluğu getirildi.

Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşmayan ve ihale dokümanında personel sayısı belirlenerek haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü hizmet alımlarında, işçilik ücretindeki değişimden kaynaklı fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilecek. İşçilik dışındaki diğer girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi hususu idarelerin takdirine bırakıldı.

Ayrıca sözleşme süresi 365 takvim gününü aşmayan diğer hizmet alımlarında yine idarelerin takdirine bağlı olarak tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilebilecek.

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer verilen puan birimleri üzerinden ihaleye çıkılan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında, hizmetin puanının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimlerinin fiyat farkı olarak ödenmesine veya kesilmesine yönelik değişiklik yapıldı.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) alımları için fiyat farkı hesabında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan fiyatların kullanılması yönünde değişikliğe gidildi.

Söz konusu esaslar, 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete CNG Sağlık Uygulama Tebliği

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