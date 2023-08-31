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31 Ağustos 2023 Perşembe 10:42:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 10:42:00

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı

Kaynak: AA

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Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 5'inci ve son toplantısı başladı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 5'inci ve son toplantısı başladı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul, 5'inci kez bir araya geldi.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 10.00'da başlayan toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı kararlaştırılacak.

Kurulun verdiği karar, kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Etiketler : hakem kurulu toplu sözleşme memur maaşları zam
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