VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sandık ve seçmen sayılarını açıkladı
Amazon şirketinin Sevilya'daki çalışanları greve gitti
PKK'dan kaçan terörist, örgütteki SİHA korkusunu anlattı
Mustafa Destici: Erkan Baş vatansever biriyse “PKK terör örgütüdür, lanetliyorum” desin
Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bütün ömrümüze bedel Kadir Gecesi
17 Nisan 2023 Pazartesi 10:12:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 10:12:00

Kamu borçlarına yapılandırma başvuruları sürüyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Kamuya olan borçların yapılandırması kapsamında şu ana kadar 1,5 milyon mükellef yapılandırma için başvurdu. Toplam yapılandırma 50 milyar liranın üzerine çıkarken, 1,6 milyarlık tahsilat yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamuya olan borçların yapılandıma başvuruları sürüyor.

Şu ana kadar 1,5 milyon mükellefin yapılandırma başvurusu yaptığı belirtilen açıklamada, toplam yapılandırmanın 50 milyar liranın üzerine çıktığı ve 1,6 milyar liralık tahsilat yapıldığı bildirildi.

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz ay TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Kanunla, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuldu.

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil edildi.

Bu idarelerin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacakları ile belediyelerin, su, atık su ve katı atık gibi alacakları da düzenleme kapsamında yer aldı.

Etiketler : kamu borçları borç yapılandırma mükellef tahsilat hazine ve maliye bakanlığı
Bu tür duyguları seviyoruz

Bu tür duyguları seviyoruz
İçimiz buruk

İçimiz buruk
Polis zoruyla mahkemeye götürülecek

Polis zoruyla mahkemeye götürülecek
100 milyonluk Edis

100 milyonluk Edis
Beyazperde sevdası

Beyazperde sevdası
Sahi'den Merve!

Sahi'den Merve!
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Şarkısız geçen üç yıl

Şarkısız geçen üç yıl
Annesiyle babasının bir numaralı hayranı

Annesiyle babasının bir numaralı hayranı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX