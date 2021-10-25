Kamu bankalarından faiz kararı!

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25 Ekim 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 11:30:00

Kamu bankalarından kredi faiz indirimi kararı

Kaynak: AA

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Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Kamu bankaları Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank
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