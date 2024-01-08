VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
"Yatırımcı Günü"nde uluslararası yatırımcılarla buluşacak
"Deprem Acil Destek Kredisi"nden 6 bin 924 işletme 2,37 milyar lira kredi kullandı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
08 Ocak 2024 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 14:30:00

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, uygulamanın başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne sağlanan tasarrufun parasal karşılığının meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar lira olduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kalıcı yaz saati uygulamasının başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne kadar 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik yazılı soru önergesine cevap verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan analizler sonucunda sabit saat uygulamasına geçildiği ifade edilen cevapta, uygulamanın başlamasından önce saat 17.00'de gerçekleşen puant tüketim değerinin sabit saat uygulamasından sonra ilerleyen saatlere doğru dağıldığı ve bu suretle önemli ekonomik, çevresel fayda elde edildiği vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Uygulamanın başladığı Ekim 2016'dan bu yana 10 milyar kWh enerji tasarrufu sağlanmış olup, bu tüketimin parasal karşılığı meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar liradır. Ülkemiz eğitim sisteminde tekli öğretim 09.00-15.00 saatleri arasında, ikili öğretim ise 07.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 07.00-09.00 saatleri arasında ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte sabit saat uygulamasına ilişkin olarak, Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019 tarihinde kabul edilen teklif ile üye ülkelere tek saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etmiştir."

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı yaz saati uygulaması enerji
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX