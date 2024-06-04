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04 Haziran 2024 Salı 14:13:00 - Güncelleme:04 Haziran 2024 Salı 14:13:00

Kakao fiyatları neden artıyor? İşte yanıtı...

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Kakao fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Bu artış TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerine de sıçradı. Açıklamada kakao, fiyatı en çok artan ürün olarak karşımıza çıktı. Peki, kakao fiyatları, neden bu kadar yükseliyor? Fiyat artışının nedenleri neler? İşte, kakao sorunun kaynağı ve fiyat artışının nedenleri haberimizde...

Kakao fiyatları, küresel arzdaki düşüşün etkisiyle rekor seviyelere yükseldi. Batı Afrika'daki iklim faktörlerinden ortaya çıkan sorunlar kakao fiyatları tarihi zirveyi gördü.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK FİYATINA ULAŞTI

GlobalData'ya göre, kakao fiyatları rekor artış için Fildişi Sahili ve Gana'daki sorunlar neden gösterildi.

TOHUM MALİYETLERİ KARŞILANAMIYOR

Fildişi Sahili ve Gana'da bulunan kakao fabrikaları tohum maliyetlerini karşılayamadı. Bunun üzerine de fabrikalar üretimi kısma veya durdurma kararı aldı. Hal böyle olunca da, kakao fiyatları rekor kırmaya devam etti.

Kakao arzının yaklaşık yüzde 45'ini gerçekleştiren ve adeta lokomotif gerevi gören Fildişi Sahili'nde önemli ölçüde düşük bir hasat dönemi bekleniyor.

Öte yandan Nijerya ve Gana gibi diğer kakao üreticisi ülkelerde de durum pek iç açıcı değil. Nijerya ve Gana gibi diğer üretici ülkelerde de hasat beklentilerin oldukça altında kalıyor.

SICAKLIK VE KURAKLIKTAN ETKİLENDİ

Sıcaklık ve kuraklık, kakao çekirdeklerinin gelişimini etkileyen unsurlar. Küresel ısınmayla gelen sıcaklık ve kuraklık artışı hasadın geçen yıllara göre düşüş yaşanmasına neden oluyor.

HAVA KOŞULLARI HASADI DÜŞÜRDÜ

Batı Afrika'da yaşanan hava koşullarındaki değişiklikler kakao hasadının azalmasıyla kakao fiyatlarını etkiledi.

Kötü hava koşullarından olan şiddetli yağışlar ve bitki hastalıkları da mahsul üzerinde etkili oluyor. Kakao ağaçlarının ölmesine neden olan CSSVD virüsü kakao üretimini etkileyen faktörlerden.

Uzun süren yağışlar kakao ağaçlarının böceklenmesine yol açarken kakao üretimini etkiledi ve fiyatlarını artırdı.

ÜRETİM AÇIĞI FİYAT ARTIRDI

Yağışlar, sıcaklıklar, hava koşullarının kakao sektöründe ciddi bir arz sıkıntısına neden oldu, kakao stokları günden güne azaldı. Sonuç olarak da kakao fiyatları ciddi bir yükselişe geçti.

27-31 Mayıs tarihlerinde Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlara göre kakao fiyatı ton başına yüzde 12,50 arttı.

Etiketler : kakao kako fiyatları fildişi sahili gana tohum
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