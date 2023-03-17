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17 Mart 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 11:30:00

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 1,3 milyon ton molozu bölgeden taşıdı.

Depremlerde yıkılan veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda kontrollü yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yıkılan binaların enkazlarından çıkan molozu, döküm sahasına naklediyor.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, çalışmaların yüzde 40'ının tamamlandığını söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmalarında yaklaşık 500 iş makinesinin görev aldığını, enkazdan çıkan molozların kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karacasu mevkisinde bulunan alana nakledilğini aktaran Doğru, "1,3 milyon ton enkaz kaldırıldı. Şu anda çalışmalarımız 50 noktada devam ediyor. 327 noktada çalışmalarımız tamamlandı." dedi.

Etiketler : kahramanmaraş enkaz deprem moloz

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