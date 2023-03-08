Kahramanmaraş ekonomisi için destek ve teşvikler bekleniyor

Kahramanmaraş ekonomisi için destek ve teşvikler bekleniyor

Türkiye'de üretilen iplik ve toplam tekstil ham maddeleri ihracatının yüzde 30'unun karşılandığı şehirde toplam çelik mutfak eşyası üretiminin yüzde 60'ı yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta 29 bin 177 iş yeri bulunurken sanayi sektöründe yaklaşık 250 bin kişi istihdam ediliyor. Şehrin geçen yıl ithalatı 1 milyar 731 milyon dolar olurken, ihracatı 1 milyar 411 milyon olarak kayıtlara geçti.

Tekstil ve kuyumculuk sektörleriyle öne çıkan kentin yeniden kalkınması için verilen destek ve teşviklerin artırılması beklenirken üretimin devamlılığı için tarımsal girdi desteklerinin önemine vurgu yapılıyor.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, kentte 29 bin iş yeri olduğunu, depremden sonra bunların 15 bininin iş yapamayacak duruma geldiğini söyledi.

Kuybu, esnafın yüzde 80'inin hizmet sektöründe olduğunun altını çizerek, "Konfeksiyon atölyelerinin yüzde 90'ı hasar gördü. Bunlar şehirde ciddi istihdam sağlıyorlar. Berberler çok hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Esnafa işsizlik ödeneği

İşsizlik ödeneği gibi katkıların esnafa da verilmesini isteyen Kuybu, esnafa destek olunmaması durumunda kentin ekonomisinin 30 yıl geriye gideceğini anlattı.

Kuybu, şehirde inşaat sektöründe birçok ihale yapıldığını, bu ihalelerde yerel firmaların tercih edilmesini de istedi.

Şehirde ticari olarak çalışan araçların hemen hemen hepsinin boşta olduğunu belirten Kuybu, bu araçların başka illerde de çalışabilmesi için düzenleme yapılmasını talep etti.

TARIMSAL ÜRETİM DEVAM EDİYOR



Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya da depremlerden sonra kentte 717 mahallede 2 bin civarı tarımsal işletmede zarar olduğunu belirterek, "Ahır ve kümes gibi alanlar da zarar gördü. Ayrıca tarım faaliyeti yürüten 256 işletmede yıkım oldu. Bunlar tamamen kullanılamaz hale geldi." ifadelerini kullandı.

Tarımda kullanılan iş makinelerinin de zarar gördüğüne dikkati çeken Çetinkaya, 25 iş makinesi ve 400 civarı tarım aletinin kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Çetinkaya, bölgede tarımsal üretimin devam ettiğini belirterek, "Bundan sonra üretimin devamlılığı için üreticilerin gübre gibi girdilerinin tedarikinin sağlanması gerekli. Girdiler sağlanmazsa, ekim zamanında sıkıntı olabilir ve gıda güvenliği riske girebilir." ifadelerini kullandı.

Bölgede çalışan mevsimlik işçilerin de göç ettiğine dikkati çeken Çetinkaya, ilerleyen günlerde bu konuda sıkıntı yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Çetinkaya, sulama kanallarının kontrolünün sağlandığını belirterek, gerekli onarımların yapılacağını söyledi. Çetinkaya, bölgede sulama yöntemleri için sağlanan kredilerin limitlerinin artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İŞÇİLER İÇİN KONTEYNER



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer de Türkiye'de üretilen iplik ve toplam tekstil ham maddeleri ihracatının yüzde 30'unun Kahramanmaraş imzası taşıdığını belirtti.

Gümüşer, kentte büyük bir sanayi bulunduğunu, 250 bin kişinin istihdam edildiğini ve bunlardan yaklaşık 50 bininin de tekstilde çalıştığını aktardı.

Sanayiciler olarak taleplerini ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerine dikkati çeken Gümüşer, sanayiciler olarak ayağa kalkabilmek için desteğe ihtiyaçlarını olduğuna işaret etti.

Gümüşer, en önemli konulardan birisinin işçi olduğunu ifade ederek, işçiler için en azından 2 yıl idare edecek konteyner ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İşletmelerin tamamen ayağa kalkabilmesi için uzun vadeli kredilere ihtiyaç olduğunun altını çizen Gümüşer, işçilere iyi maaş fırsatı sunabilmek için bazı vergi yükümlülüklerinden muaf olmak istediklerini anlattı.

Gümüşer, bölgede sanayide kullanılan enerji maliyetlerinin de indirilmesini beklediklerini kaydetti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanvekili Mahmut Arıkan da devlet desteği ve teşvikler olmadan sanayi tesislerinin ayağa kaldırılamayacağını, şehirden 450 bin kişinin göç ettiğini ve işçi bulmakta sorun yaşanacağını belirtti.