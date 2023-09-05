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05 Eylül 2023 Salı 11:18:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 11:18:00

Kadın kooperatiflerinin desteklenmesine ilişkin protokol 5 yıl daha uzatılıyor

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü"nün yenilenerek, 5 yıl daha uzatılacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi" hedefi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde 2018'de "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında 81 ilde "Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları" oluşturularak, yıllık faaliyet planları hazırlandı. Faaliyet planlarında atölye çalışmaları ve seminerlere yer verildi.

Ayrıca Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları düzenlendi. Kadın kooperatifleri arasında iletişimin geliştirmesi, yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusunda farkındalıklarının artırılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiği 10 bölgesel buluşmada, 3 bin 550 kişiye ulaşıldı.

Protokol kapsamında, 81 ilde yapılan 894 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla da yaklaşık 45 bin kişiyle bir araya gelindi, 434 kooperatif ziyareti gerçekleştirildi, 1007 yeni kadın kooperatifi kuruldu.

İMZA TÖRENİ YARIN YAPILACAK

Kadın kooperatiflerini teşvik etmek, onların güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla 2023 yılı itibarıyla tamamlanan "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü", yarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek imza töreniyle 5 yıl daha uzatılacak.

Yeni protokolle yapılacak işbirliğinde şu hedefler yer alacak:

"Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik merkezi ve yerel düzeyde yürütülecek proje, program ve faaliyetlerin desteklenmesi için güçlü işbirlikleri sağlanacak. Proje geliştirme-uygulama, ürün geliştirme, satış-pazarlama, teknoloji kullanımı, markalaşma, muhasebe gibi konularda eğitim, danışmanlık ve teknik destek sunmak için gerekli çalışmalar yürütülecek. Kadın kooperatiflerinin üretim, satış ve pazarlama konusunda desteklenmesi amacıyla 3 bakanlık dışında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapılacak. Kadın kooperatifleri arasında ticari iş birliğinin sağlanması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla yeni faaliyetlerde bulunulacak."

Etiketler : Kadın kooperatifleri Protokol İMZA TÖRENİ
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