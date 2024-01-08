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08 Ocak 2024 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 08:00:00

Kabine toplanıyor! Emekli zammı için karar günü

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Kabine, 3 hafta aranın ardından Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam da yer alacak.

Kabine 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kabinedeki en önemli başlık işçi ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi olacak. Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı. İki zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

EKONOMİK GELİŞMELER MASADA

Ekonomideki son gelişmeler de kabinede ele alınacak. Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de kabinenin gündeminde olacak.

Etiketler : krecep tayyip erdoğan kabine emekli memur zam
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