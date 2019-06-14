Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için ek sınav sürecini erişime açtı. Yakın zamanda 40 bin kişiyi mülakatlarda değerlendiren Jandarma Genel Komutanlığı, ihtiyaç dahilinde ek bir sınavın daha yapılacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından Jandarma uzman erbaş alımı 2019 ne zaman? Jandarma uzman erbaş ek sınav tarihi belli mi? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Jandarma uzman erbaş alımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2019 NE ZAMAN?

açıklayan Jandarma Genel Komutanlığı, konuyla ilgili şu açıklamaları paylaştı;

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında nternet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.