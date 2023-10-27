İzmir'in dijital para birimi İzmir Token, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında satışa çıkıyor

Hazırlıkları bir süredir devam eden ve İzmir'i blokzincirine taşıyacak olan dünyanın ilk şehir token'ı İzmir Token'a ilişkin ayrıntılar kamuoyunda merak konusu oldu. Spor kulüplerinin taraftarlarıyla kurduğu bağı blokzincirinde de güçlendiren ve sayıları 90'a yaklaşan fan token'larından ilham alan dünyanın ilk şehir token'ı İzmir Token, yalnızca bir kripto para birimi ve yatırım aracı olmanın ötesinde, hem İzmir şehrine hem de sahiplerine çeşitli ayrıcalıklar sunacak.

İzmirli bir girişimci olan Barış Turgut'un girişimiyle, Sedat Ocakcı'nın yatırımlarıyla, Batufi Soft isimli teknoloji şirketi tarafından geliştirilen ve ERC-20 blokzinciri üzerinde yazılan İzmir Token'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bzetmex kripto para borsasına ön satışa çıkmasıyla, bugüne dek aralarında Ocakcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı'dan da yatırım alan projeye ilişkin ayrıntılar da belli olmaya başladı. Yatırımın bedeli ise ön satış tarihi olan 29 Ekim haftasının başında Sedat Ocakcı tarafından açıklanacak.

Kripto ekosistemine ilgi duyanların ya da İzmirlilerin "İzmir Token nedir, İzmir Token ne işe yarar?" gibi sorularının olağan olduğunu kaydeden Barış Turgut, "İzmir Token dünyada bir ilk olduğu için, ilk kez bir şehri tokenize ederek, başka bir deyişle kripto ekosisteminde alınıp satılabilen parçalara ayırarak blokzincirine taşıyan br proje olduğu için, ne olduğunu anlatmak daha da önemli. Biz İzmir Token'ın vizyonunu 'şehirlerin dijital dönüşümüne öncülük eden ve yatırımcılara fayda sağlamayı hedefleyen bir teknoloji yatırım aracı olarak tanımlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Türkiye'nin en albenili şehirlerinden biri olduğunu kaydeden ve inovasyona açık bir şehir olduğunu vurgulayan Barış Turgut, "İzmir Token temelde İzmirlilere, İzmir'de yaşayanlara, İzmir'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, İzmir'de faaliyet gösteren işletmelere ve İzmir'in sosyal yaşamı için fayda oluşturmayı hedefleyen bir kripto para birimi projesi" dedi.

29 Ekim'de ön satışa çıkan İzmir Token'ın erişilebilir bir fiyattan sunulduğunu ve ilerleyen dönemde fiyatının arz-talep dengesine göre yatırımcılar tarafından belirleneceğini hatırlatan Barış Turgut, "İzmir Token sahipleri, İzmir'in çeşitli sosyalleşme alanlarında çeşitli ayrıcalıklara sahip olabilecek. İzmir Token, önde gelen plajlara giriş, İzmir'de gerçekleştirilecek konserlerde özel deneyimsel etkinliklere katılma gibi olanaklar sunacak. Daha genel perspektifte İzmir Token, İzmir'i kriptonun başkenti yapma, kripto ekosisteminde yeni bir trend olma potansiyeli taşıyan şehir token'ı konseptini yaygınlaştırma gibi amaçlara hizmet eden bir pilot proje. İzmir sosyal yaşamının dijital para birimi olması için çalıştığımız İzmir Token, ekonomik işbirlikleri oluşturarak şehre katkı sağlayacak, İzmir merkezli girişimcileri destekleyecek, işletmeler ve İzmirliler arasında bir köprü oluşturacak. Ayrıca beş yıllık vizyon planımız kapsamında İzmir Token'ın İzmirli gençlerin blokzinciri ve yazılımla tanışmasını, İzmir'de dijital dönüşümü hızlandırmasını sağlaması için projeler geliştireceğiz" diye konuştu.

Dünyanın ilk şehir token'ı olan İzmir Token'ın birinci faz yatırımını İzmir'de faaliyet gösteren ve yüksek teknoloji üreten Ocakcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı'dan aldığını hatırlatan İzmir Token'ın girişimcisi Barış Turgut, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"İlk halka arzın ardından, bir teknoloji markası olan İzmir Token'ın yeni yatırım turlarıyla daha çok kişiye ulaşması için çalışacağız. Herkese İzmir'e ve İzmir'in geleceğine ortak olma şansı tanıyan İzmir Token projesi için Sedat Ocakcı'nın referansı ile halihazırda Katar, Dubai, Almanya merkezli iş insanlarıyla ve yatırım fonlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İzmir Token, başarısını Türkiye'nin incisi İzmir'de kanıtlandığında, bu girişimi Çeşme ve Bodrum gibi marka ilçelere ve hatta İstanbul, Roma gibi dünya şehirlerine taşıyacağız. İzmir'e döviz getirecek, İzmir'i dünyaya tanıtacak bu proje, yerel yönetime, yatırımcısına, İzmir merkezli işletmelere, kısaca ekosistemdeki tüm paydaşlara katkıda bulunacak."