İzmir'den doğan marka; Luvi Shoes ile ışığını yansıt!
Ayakkabı sektörünün her geçen gün büyüyen markalarından Luvi Shoes'un başarı öyküsü girişimcilere ilham oluyor.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2003 yılında çanta markası olarak doğan, ardından ayakkabı sektörüne odaklanan Luvi Shoes, bugün ayakkabı sektörünün önemli bir markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Rekabetin yoğun yaşandığı sektörde birbirinden geniş ürün skalası ile her zevke hitap etme hedefinde olan marka, bunu başarıyla gerçekleştiriyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla fark yaratan marka ünlülerin de gardıroplarında yer alıyor. Ücretsiz kargo, değişim ve kapıda ödeme imkanı sunan Luvi Shoes, hizmetleriyle fark yaratan ve bu sayede sadık müşteri kitlesini yaratan markayı rakiplerinden ayıran bir diğer özellik ise 7 gün çalışan müşteri hizmetleri servisi. Alıcılar hızla ve güvenle tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.
Her geçen gün büyüyen marka uluslararası müşterilere de dokunmak istiyor. Yurtdışı pazarına açılarak ilk şubesini Hollanda'da açan firma Luvi Shoes adı ile şubelerini açmaya devam etmeyi planlıyor.
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