VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Can dostlar için yeni proje
Şarkısı yardım olacak
Sadece benim başıma gelir!
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak
"Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü"
Şehirden gitme düşüncemiz yok
Dorukhan Toköz ile Pelinay Yiğit aşkı belgelendi
Defne yine kaçamadı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Ticaret Bakanlığı, güvensiz tüketici ürünleri için geçen yıl 4,9 milyon lira ceza kesti
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler yol ve kaldırım yapımında kullanılacak
Türkiye genelinde geçen ay 151 bin 416 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
2023'te Almanya'dan 7 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor
TOKİ deprem bölgesinde çalışmalarına başladı
ATO'nun deprem bölgesine kalıcı konut kazandırmak için başlattığı bağış çağrısı ilgi gördü
2023-ALES/1 geç başvuruları başladı
"NATO, Türkiye'ye 4 bin kişilik çadır daha gönderecek"
Depremzede çiftçiye yaklaşık 5 milyar liralık destek sağlandı
Dünya basını böyle gördü: Kurdukları hantal koalisyonla kazanmaları zor
Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinde kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor
Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme borçlarına 3 ay erteleme
Suudi Arabistan'dan turistik vize imkanı
10 Mart 2023 Cuma 09:32:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 09:32:00

İzmir'den doğan marka; Luvi Shoes ile ışığını yansıt!

ABONE OL

Ayakkabı sektörünün her geçen gün büyüyen markalarından Luvi Shoes'un başarı öyküsü girişimcilere ilham oluyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2003 yılında çanta markası olarak doğan, ardından ayakkabı sektörüne odaklanan Luvi Shoes, bugün ayakkabı sektörünün önemli bir markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Rekabetin yoğun yaşandığı sektörde birbirinden geniş ürün skalası ile her zevke hitap etme hedefinde olan marka, bunu başarıyla gerçekleştiriyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla fark yaratan marka ünlülerin de gardıroplarında yer alıyor. Ücretsiz kargo, değişim ve kapıda ödeme imkanı sunan Luvi Shoes, hizmetleriyle fark yaratan ve bu sayede sadık müşteri kitlesini yaratan markayı rakiplerinden ayıran bir diğer özellik ise 7 gün çalışan müşteri hizmetleri servisi. Alıcılar hızla ve güvenle tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Her geçen gün büyüyen marka uluslararası müşterilere de dokunmak istiyor. Yurtdışı pazarına açılarak ilk şubesini Hollanda'da açan firma Luvi Shoes adı ile şubelerini açmaya devam etmeyi planlıyor.

Etiketler : izmir marka luvi shoes ayakkabı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX