İyidere Lojistik Limanı 2025 yılında faaliyete geçecek

İyidere Lojistik Limanı Projesi inşaatı şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, lojistik sektörünün birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel dinamosu olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtanın kestiği noktadaki jeopolitik konumuyla diğer ülkelere göre çok daha avantajlı konumda bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece İpek Yolu üzerindeki doğu-batı koridorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da ortasında bulunuyor. Ülke olarak adeta küresel ölçekte bir lojistik merkeziyiz. Biz bu potansiyelimizin iyi işlendiği takdirde stratejik bir güce dönüşmesinin yanında, ekonomik kalkınmaya öncülük edeceğine inanıyor ve bugüne kadar da bu doğrultuda küresel ölçekte yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek üzere de çok ciddi çalışmalar yapmaktayız."

Son 21 yılda yaklaşık 194 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarını iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamanın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni ülkemiz açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerinde Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan tren, dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdi. 30 Ekim 2017'de faaliyetlerine başlayan bu hat, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattı. Aynı şekilde İstanbul Havalimanımız da hem yolcu hem de hava yolu yük taşımacılığında küresel bir hub olmuştur. 2023 yılı ilk yarısında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında birinciliği göğüsledi. Yine 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesi ile Filyos Limanı'mız da bu vizyonunun en somut eserlerinden biri oldu."

Bakan Uraloğlu, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın Türkiye'nin küresel bir lojistik üs olması hedefi için atılmış büyük bir adım olduğunu ifade ederek, "Doğu Karadeniz bölgesi, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkas koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir. Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacaktır." diye konuştu.

Uraloğlu, Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre mesafede bulunan limanın ana mendireği 2 bin 700 metre, tali mendireği ise 470 metre uzunluğunda olacak şekilde inşa edileceğini aktardı.

İyidere Lojistik Limanı'nın genel kargo, dökme yük, konteyner yükü ve Ro-Ro taşıma olmak üzere yılda toplam 13 milyon ton kapasitesiyle Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Özellikle İran'ın kuzey eyaletlerinin Dubai limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını bir aydan 15 güne indiren bir alternatif olması çok büyük bir avantajdır. Bu özelliğiyle bölgenin ve ülkemizin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

"İNŞALLAH 2025 YILI İÇERİSİNDE PROJEMİZİ FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"



Uraloğlu, saha dolgusu çalışmalarının başarıyla devam ettiğini belirterek, proje genelinde yüzde 27 ilerleme kat ettiklerini söyledi.

"İnşallah 2025 yılı içerisinde projemizi faaliyete geçireceğiz." ifadesini kullanan Uraloğlu, faaliyete girmesiyle ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacaklarını, zamanla bu istihdam sayısının daha da artacağını öngördüklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı'nın Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu vurgulayarak, "Başta Rize olmak üzere tüm bölgenin kalkınma hızına hız katacak bir lokomotif olacaktır. Bu düşüncelerle İyidere Lojistik Limanı'nın şimdiden tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Pazar Caddesi'ndeki yol çalışmaları, Salarha Tüneli şantiye sahası ve aşırı yağışların ardından yolda çökme meydana gelen Güneysu-Rize kara yolunda da incelemelerde bulunan Uraloğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.