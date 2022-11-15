İTO'da başkan yeniden Avdagiç
Son Dakika Haberleri.. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yeniden başkanlığa seçildi.
İstanbul iş dünyası yeni başkanını seçti. Türkiye'de ortalama her 4 şirketten 1'inin üyesi olduğu Türkiye'nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.
180 OY FARKLA KAZANDI
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nde 184 oyla yeniden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Seçildi. Rakibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün kardeşi Atilla Bingöl, 83 oyda kaldı. Geçerli oyların yüzde 69'unu alan Şekib Avdagiç, siyasi zemine çekilmek istenen İTO seçimlerinde muhalefete ağır bir yenilgi yaşattı.
ŞEKİB AVDAGİÇ KİMDİR?
1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1988'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programını derece ile bitirdi. Otomotiv Sanayinde faaliyet gösteren bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.
1990 yılında MÜSİAD'ın kuruculuğunu yapan heyette görev aldı ve 2000 yılına kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1995-1999 arası İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliğinde bulundu. 2005-2009 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
2008-2009 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 2009 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı oldu ve projenin tamamlanması ile bu görevi 2011 yılının Haziran ayında sona erdi.2009-2013 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2013 – 2018 arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı olarak görev yaptı.
2013-2019 yılları arasında Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.Nisan 2018'den itibaren İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanı sıra aşağıda yer alan kurumlarda da çeşitli görevler icra etmektedir.
İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı
ICVB (İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu) İcra Kurulu Başkanı
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi
İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) Yönetim Kurulu Üyesi
TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi
YÖK - Üniversite Sanayi Işbirliği (ÜSİ) Komisyonu Üyesi
Tuna Ticaret Odaları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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