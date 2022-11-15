VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi
BM'den Ukraynalı ve Rus savaş esirlerinin işkenceye maruz kaldığı açıklaması
İtalya Başbakanı Meloni, ülkesiyle Türkiye'nin NATO'daki iş birliğinin önemini vurguladı
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de ÜFE ekimde beklentilerin altında kaldı
AK Parti il siyasi ve hukuki işler başkanları Ankara'da buluşacak
AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlattı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızıyla eski eşini yitiren baba, teröre tepki gösterdi
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin soruşturması için özel ekip kuruldu
İngiltere'de uyuşturucu ticaretini PKK'ya bağlı çeteler kontrol ediyor
ATO Başkanı Gürsel Baran güven tazeledi
"Taziye dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz"
"ABD ve AB vaatlerini uygularsa Rus gübre ve tahılının sevkiyatı önündeki engeller kalkar"
Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'daki Nilüfer Barajı'nın suyu yok denilecek kadar azaldı
Batı medyasının İstiklal saldırısına 'iki yüzlü' bakışı
"İnsanlığın sağlık politikaları açısından siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı var"
Türk dış, güvenlik ve savunma politikalarının doktriner değişimi
39. kuruluş yılında hedefine adım adım ilerleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2023'te dört pentatlon yarışı Türkiye'de yapılacak
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
MİT operasyonuyla yakalanan Uğur Demirok tutuklanarak cezaevine gönderildi
15 Kasım 2022 Salı 13:09:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 13:09:00

İTO'da başkan yeniden Avdagiç

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yeniden başkanlığa seçildi.

İstanbul iş dünyası yeni başkanını seçti. Türkiye'de ortalama her 4 şirketten 1'inin üyesi olduğu Türkiye'nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.

180 OY FARKLA KAZANDI

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nde 184 oyla yeniden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Seçildi. Rakibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün kardeşi Atilla Bingöl, 83 oyda kaldı. Geçerli oyların yüzde 69'unu alan Şekib Avdagiç, siyasi zemine çekilmek istenen İTO seçimlerinde muhalefete ağır bir yenilgi yaşattı.

ŞEKİB AVDAGİÇ KİMDİR?

1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1988'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programını derece ile bitirdi. Otomotiv Sanayinde faaliyet gösteren bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

1990 yılında MÜSİAD'ın kuruculuğunu yapan heyette görev aldı ve 2000 yılına kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1995-1999 arası İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliğinde bulundu. 2005-2009 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2008-2009 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 2009 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı oldu ve projenin tamamlanması ile bu görevi 2011 yılının Haziran ayında sona erdi.2009-2013 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2013 – 2018 arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı olarak görev yaptı.

2013-2019 yılları arasında Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.Nisan 2018'den itibaren İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanı sıra aşağıda yer alan kurumlarda da çeşitli görevler icra etmektedir.

İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı

ICVB (İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu) İcra Kurulu Başkanı

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi

İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) Yönetim Kurulu Üyesi

TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi

YÖK - Üniversite Sanayi Işbirliği (ÜSİ) Komisyonu Üyesi

Tuna Ticaret Odaları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Etiketler : İstanbul Ticaret Odası Şekib Avdagiç İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Eşim diye demiyorum mükemmel oyuncu

Eşim diye demiyorum mükemmel oyuncu
‘Bizde proje bitmez'

‘Bizde proje bitmez'
Topuklu ayakkabı şikayeti

Topuklu ayakkabı şikayeti
Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi

Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi
Elisabeth sessizliği

Elisabeth sessizliği
Ailecek alışveriş

Ailecek alışveriş
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
Nasrettin Hoca rolü benim, Cem beklesin

Nasrettin Hoca rolü benim, Cem beklesin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX