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13 Ocak 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 13:45:00

İTO Başkanı Avdagiç: Zincir marketlerin fiyat dondurmaya gitmesinin son derece değerli olduğuna inanıyoruz

Kaynak: AA

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Zincir marketlerin birbiri ardına birçok üründe fiyat dondurmaya gitmesinin son derece değerli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada, İTO Meclisi'nin ocak ayı toplantısında yaptığı konuşmasına yer verilen Avdagiç, enflasyonla mücadele ve iş dünyasının gündemindeki diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonla mücadele kapsamında marketlerin başlattığı sorumlu ve fedakar tutumun tüm sektörlere örnek olmasını dilediklerini belirten Avdagiç, bu tepkinin, enflasyona karşı topyekûn bir mücadeleyi kalıcı kılmasını temenni ettiklerini vurguladı.

"Zincir marketlerin birbiri ardına birçok üründe fiyat dondurmaya gitmesinin son derece değerli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanan Avdagiç, zincir marketlerin enflasyonla mücadeleye verdiği fiyat dondurma tepkisinin, tüm kesimlerde yüksek enflasyon beklentilerini kırmasını, bozulan fiyatlama davranışlarını ortadan kaldırmasını temenni ettiklerini belirtti.

Tüketici fiyatlarında geçen aralık ayında düşüş kaydedildiğini dile getiren Avdagiç, bu kırılmayı, enflasyondaki kalıcı tek haneli seviyeye gidiş için bir başlangıç olarak görmek istediklerini belirtti.

Enflasyonla mücadele için kamunun da yapacakları olduğunu kaydeden Avdagiç, "Kamunun da yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar üzerinden bütçe olanakları ölçüsünde fiyat artışlarından kaçınarak fedakarlık göstereceğine inanıyoruz. Ancak bu şekilde, yılın ilk yarısını yüzde 35-40, ikinci yarısını ise yüzde 20'nin altında bir enflasyonla kapatma şansını yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET ARTIŞI VE EYT'YE GETİRİLEN ÇÖZÜM, İŞ BARIŞI VE TOPLUMSAL REFAHIN TESİSİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ ADIMLAR"

Avdagiç, hükümetin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa çözüm getirdiğini hatırlatarak, "Hem 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücret artışını hem de EYT'ye getirilen çözümü iş barışı ve toplumsal refahın tesisi bakımından önemli adımlar olarak görüyoruz. Çalışanların enflasyon karşısında kaybettikleri alım gücü, mutlaka korunmalı ve üstüne makul oranda da refah payı verilmeli. EYT'yi de çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatı olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, şirketlerin EYT'yi en uygun şekilde yürütürken, işlerin devamını sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaklarını anlattı.

EYT'lilerin emeklilik tazminatlarıyla ilgili olarak işverene KGF desteği verilecek olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, SGK sigorta primine esas kazanç üst sınırının da enflasyon oranında artırılması yönündeki beklentimiz sürüyor. SGK üst limiti son 5 yıla baktığınız zaman reel olarak yüzde 50'ye yakın artmış durumda. Aynı şekilde gelir vergisi dilimlerinin de son 6-7 yıldır yaşanan kayıpları giderecek şekilde güncellenmesi gerektiği görüşündeyiz.

Dünya ekonomisinde tehlikeler henüz geçmedi, bununla birlikte iyi gelişmeler de var. Dünyada iyi gelişmelerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: Bir, tedarik zincirlerindeki sıkışıklık önemli ölçüde ortadan kalktı. İki, enerji ve diğer sanayi emtialarının fiyatları düştü. Üç, enflasyon ivme kaybetti ve yeni yılın ilk çeyreğinden başlayarak aşağı yönlü bir seyir izlemesi bekleniyor."

Etiketler : istanbul ticaret odası şekib avdagiç zincir market
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