"Yatırıma Destek TL Kredisi yatırımcıyı nokta atışı fonlayacak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı çerçevesinde açıkladığı Yatırıma Destek TL Kredisi'ne ilişkin, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, yerli ve ihracata yönelik yatırımcıyı nokta atışı fonlayacak." dedi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli Yatırıma destek TL kredisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon TL ile sınırlanan krediden, bu şekilde olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Yatırıma Destek TL Kredisi'ne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin, Merkez Bankası vasıtasıyla sağladığı reeskont kredisi imkanının 20 milyar lira gibi önemli bir kısmını yatırımlara yönlendirdiğini belirtti.

"Bu hamleyi iş dünyası olarak değerlendireceğiz"

Kredinin 10 yıla kadar vadeli, politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faizli, her firma için 400 milyon TL ile sınırlı olduğunu hatırlatan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu tür özellikli kredilerle Türkiye'nin dünya pazarlarından çok hızlı pay alabileceği, dış açığımızı tamamen kapatabileceğimiz ve hatta artıya geçebileceğimiz bir dönemin arifesinde olmamamız için hiçbir sebep yok. Üreten, kendine ve dünyaya yeten bir Türkiye yolunda çok önemli bir adım olan bu finansman paketi; ülkemize üretim, istihdam ve ihracat olarak dönecek. Bu hamleyi iş dünyası olarak en verimli şekilde değerlendireceğiz."

Yatırıma Destek TL Kredisi'nin cari açığın azalmasına çok ciddi katkı yapacağını vurgulayan Avdagiç, "Bu yaklaşım, yurt içi üretimi artıracak, ithalatı azaltacak ve ihracatı yükseltecek. Yerli üretime yönelik yatırım yapacaklara bundan iyi fırsat olmaz. Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın açıkladığı 400 milyon TL'ye kadar Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile kaynaklar, yüzde 100 verimli alanlara kanalize edilmiş olacak. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, yerli ve ihracata yönelik yatırımcıyı nokta atışı fonlayacak." şeklinde konuştu.